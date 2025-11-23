Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 22 листопада 2025 року.

Завершилася 1368 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби відбулося 157 бойових зіткнень.

Противник завдав одного ракетного та 32 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 75 керованих авіабомб. Також використав для ударів 2 748 дронів-камікадзе, здійснив 3 243 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 14 атак загарбників. Ворог завдав одного авіаційного удару, скинув три керовані авіаційні бомби та здійснив 111 обстрілів, два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи стримали три атаки ворога поблизу Вовчанська, Лиману та Синельникового, ще одне бойове зіткнення триває.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили шість атак ворога в районах Піщаного, Петропавлівки та Куп’янська. Наразі триває ще одне бойове зіткнення.

На Лиманському напрямку відбулося два бойові зіткнення поблизу населеного пункту Новоселівка.

На Слов’янському напрямку противник десять разів проводив наступальні дії у районах Серебрянки, Сіверська, Свято-Покровського, Пазено та Дронівки. Наші захисники зупинили дев’ять ворожих штурмів, ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Краматорському напрямку наші оборонці успішно відбили один ворожий штурм у бік населеного пункту Костянтинівка.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні атакували позиції наших оборонців у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка, Щербинівка, Яблунівка, Іванопілля, Степанівка та у напрямку населеного пункту Миколайпілля. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили 15 атак ворога, наразі бої точаться у двох локаціях.

Впродовж поточної доби на Покровському напрямку ворог здійснив 34 наступальні дії. Активність російських окупантів фіксувалася поблизу населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Никанорівка, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Покровськ, Рівне, Звірове, Новопавлівка, Молодецьке, Дачне та Філія. Одне бойове зіткнення триває дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 83 окупанти, з яких 60 — безповоротно. Крім того, українські воїни знищили 24 безпілотні літальні апарати та дві одиниці спеціальної техніки окупантів. Також уразили дві артилерійські системи, дві одиниці автомобільної техніки та одну реактивну систему залпового вогню. На Олександрівському напрямку українські підрозділи відбили 16 атак у районах населених пунктів Соснівка, Вербове, Привільне, Березове, Степове, Красногірське, Олексіївка, Єгорівка та Злагода. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Великомихайлівка, Остапівське та Косівцеве.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили 18 атак окупантів поблизу населених пунктів Яблукове, Затишшя, Варварівка, Прилуки, Гуляйполе, Малинівка, Високе. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Варварівка, Тернувате та Білогір’я.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших підрозділів у районах Малої Токмачки та Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог тричі намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту. Успіху не мав. Крім того, окупанти завдали авіаудару по Ольгівці.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

Біля Музею Голодомору в столиці пройшов молебень на вшанування загиблих від штучних голодів 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 років.

Президент Володимир Зеленський заявив, що 23 листопада представники України, США, а також Великої Британії, Франції та Німеччини спільно працюватимуть у Швейцарії над плануванням "мирного процесу" щодо закінчення війни РФ проти України.



Найближчим часом українська делегація у Швейцарії проведе консультації з високопосадовцями США щодо "можливих параметрів майбутньої мирної угоди". Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі в переговорному процесі, очолювати її буде Єрмак.



Україна повернула з Білорусі 31 цивільного українця, засудженого на території країни до різних термінів ув’язнення — від двох до одинадцяти років.



Президент США Трамп підтвердив, що його адміністрація встановила крайній термін до наступного четверга, до якого Україна повинна погодитися з 28-пунктним планом Білого дому щодо припинення війни. ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Шановні українці, українки!

Сьогодні день, коли ми вшановуємо пам’ять мільйонів наших людей, які були вбиті голодом. Мільйони страшних смертей, і найбільше – у Голодомор 1932–33 років. Це був системний удар по Українському народу – політика геноциду, яку сьогоднішня Росія успадкувала й зробила знов частиною своєї ідеології. Уся ця війна, що триває зараз проти України й може розширитись на інші народи, – це наслідок безкарності Москви. Яку б форму не мав їхній режим, якщо вони залишаються безкарними, Росія намагається повторити своє зло. Сьогодні мільйони наших людей запалять свічки памʼяті – це наше спільне вшанування жертв Голодомору.

Сьогодні я продовжив координацію з партнерами: ми говорили з лідерами країн Північної Європи та держав Балтії – вісім лідерів, увесь цей сильний регіон. І дуже ціную підтримку, і це дійсно захисники життя.

Говорив також сьогодні з Прем’єр-міністром Нідерландів – я дякую за готовність допомагати й за принциповість. Будуть пакети підтримки для України. Ми постійно консультуємося на різних рівнях також з іншими європейськими друзями, і не тільки європейцями – це й країни Групи семи, також наші друзі в Групі двадцяти, інші країни світу – багато хто готовий нас підтримувати, готовий підтримувати Україну. Дякую за це. Будуть іще перемовини.

І ще сьогодні кілька внутрішніх у нас справ. Детально говорили з урядовцями про подальші наші кроки у внутрішній політиці. Важливо, що хороший темп у програми зимової підтримки – уже майже 10 мільйонів заявок. Наступного тижня почнуться виплати. Кошти можна буде використовувати до червня. Але, будь ласка, заявку треба оформити в Дії чи на Укрпошті до кінця грудня цього року – до Різдва, увесь обсяг фінансів ми забезпечимо.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!