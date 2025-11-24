Інше

Божевільне виконання акробатичного удару.

Ан-Наср у дев’ятому турі Професійної ліги Саудівської Аравії на власному полі приймав Аль-Халідж.

Господарі поля під орудою Жоржи Жезуша здобули впевнену перемогу з рахунком 4:1, запорукою якої стали м’ячі Жуана Феліша, Веслі, Садіо Мане, тоді як справжньою окрасою вечора став удар через себе від Кріштіану Роналду наприкінці компенсованого часу.

Ан-Наср — Аль-Халідж 4:1

Голи: Феліш, 39, Веслі, 42, Мане, 77, Роналду, 90+6 — Аль-Хавсаві, 47

Вилучення: … — Курбеліс, 90 (грубий фол).