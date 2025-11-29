Матч між англійською Астон Віллою та швейцарським Янг Бойз затьмарився інцидентами на трибунах, які призвели до арешту восьми вболівальників гостьової команди.

Згідно з офіційним звітом правоохоронних органів, фанати швейцарського клубу були затримані за різні правопорушення під час гри на стадіоні Вілла Парк. Серед висунутих звинувачень:

Використання піротехніки на стадіоні;

Кидання сторонніх предметів у бік поля та інших вболівальників;

Напад на працівників екстрених служб;

Володіння забороненими речовинами.

"Ми тісно співпрацювали з Астон Віллою та стюардами, щоб забезпечити безпеку, але поведінка меншості змусила нас діяти рішуче", — зазначили представники поліції.

Керівництво Астон Вілли вже заявило про готовність сприяти розслідуванню, а затриманим фанатам тепер загрожують серйозні юридичні наслідки, включно із забороною на відвідування футбольних матчів у майбутньому.