Поліція Західного Мідлендсу була змушена втрутитися під час єврокубкового матчу Астон Вілли через агресивну поведінку швейцарських уболівальників.
Getty Images
29 листопада 2025, 10:20
Матч між англійською Астон Віллою та швейцарським Янг Бойз затьмарився інцидентами на трибунах, які призвели до арешту восьми вболівальників гостьової команди.
Згідно з офіційним звітом правоохоронних органів, фанати швейцарського клубу були затримані за різні правопорушення під час гри на стадіоні Вілла Парк. Серед висунутих звинувачень:
Використання піротехніки на стадіоні;
Кидання сторонніх предметів у бік поля та інших вболівальників;
Напад на працівників екстрених служб;
Володіння забороненими речовинами.
"Ми тісно співпрацювали з Астон Віллою та стюардами, щоб забезпечити безпеку, але поведінка меншості змусила нас діяти рішуче", — зазначили представники поліції.
Керівництво Астон Вілли вже заявило про готовність сприяти розслідуванню, а затриманим фанатам тепер загрожують серйозні юридичні наслідки, включно із забороною на відвідування футбольних матчів у майбутньому.