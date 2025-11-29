Інше

Поліція Західного Мідлендсу була змушена втрутитися під час єврокубкового матчу Астон Вілли через агресивну поведінку швейцарських уболівальників.

Матч між англійською Астон Віллою та швейцарським Янг Бойз затьмарився інцидентами на трибунах, які призвели до арешту восьми вболівальників гостьової команди.

Згідно з офіційним звітом правоохоронних органів, фанати швейцарського клубу були затримані за різні правопорушення під час гри на стадіоні Вілла Парк. Серед висунутих звинувачень:

Використання піротехніки на стадіоні;

Кидання сторонніх предметів у бік поля та інших вболівальників;

Напад на працівників екстрених служб;

Володіння забороненими речовинами.

"Ми тісно співпрацювали з Астон Віллою та стюардами, щоб забезпечити безпеку, але поведінка меншості змусила нас діяти рішуче", — зазначили представники поліції.

Керівництво Астон Вілли вже заявило про готовність сприяти розслідуванню, а затриманим фанатам тепер загрожують серйозні юридичні наслідки, включно із забороною на відвідування футбольних матчів у майбутньому.