Інше

Нападник нідерландського клубу Гоу Ехед Іглс Боббі Адеканьє публічно перепросив у півзахисника Штутгарта Ангело Штіллера за образливу публікацію в соціальних мережах.

Неприємний інцидент трапився в медіапросторі після чергового єврокубкового матчу.

Боббі Адеканьє, колишній вихованець Ліверпуля та Лаціо, розмістив у своєму Instagram фотографію Ангело Штіллера, супроводивши її насмішливими емодзі, що висміювали зовнішність німецького хавбека.

Цей вчинок викликав миттєву хвилю критики з боку вболівальників та футбольної спільноти, які звинуватили Адеканьє в непрофесіоналізмі та булінгу.

Усвідомивши резонанс, гравець Гоу Ехед Іглс видалив сторіз та виступив із офіційним вибаченням.

"Я хочу вибачитися перед Ангело Штіллером. У мене не було наміру образити його чи знущатися. Це був невдалий жарт, і я розумію, що вчинив неправильно. Я поважаю його як футболіста", — написав Адеканьє.

Ангело Штіллер, який зараз є ключовим гравцем Штутгарта і, за чутками, входить до шорт-листа Манчестер Юнайтед, не коментував ситуацію публічно, зосередившись на грі.