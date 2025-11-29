"Орли" не дуже хотіли повертати свого вихованця.
Жуан Феліш, getty images
29 листопада 2025, 16:31
Нападник саудівського Ан-Насра Жуан Феліш висловився про можливість повернення в лісабонську Бенфіку. Його слова наводить Sport TV Portugal.
"То була воля клубу. Чесно кажучи, я хотів повернутися до Бенфіки останні три роки. Я завжди хотів цього, завжди говорив про це своїм агентам, але з боку клубу ніколи не було серйозного бажання. Не знаю, хто саме був проти, але я завжди хотів повернутися.
Можливість так і не представилася, не через трансферні суми або зарплату, нічого подібного. Все залежало від бажання іншої сторони.
Тому цього не сталося, а Ан-Наср показав велику готовність і бажання, і коли це так, ми не можемо відмовити", – заявив Фелікс.
Цього сезону Жуан Феліш відіграв за Ан-Наср 18 матчів, забив 16 голів та віддав 5 асистів.