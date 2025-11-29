Інше

"Орли" не дуже хотіли повертати свого вихованця.

Нападник саудівського Ан-Насра Жуан Феліш висловився про можливість повернення в лісабонську Бенфіку. Його слова наводить Sport TV Portugal.

"То була воля клубу. Чесно кажучи, я хотів повернутися до Бенфіки останні три роки. Я завжди хотів цього, завжди говорив про це своїм агентам, але з боку клубу ніколи не було серйозного бажання. Не знаю, хто саме був проти, але я завжди хотів повернутися.

Можливість так і не представилася, не через трансферні суми або зарплату, нічого подібного. Все залежало від бажання іншої сторони.

Тому цього не сталося, а Ан-Наср показав велику готовність і бажання, і коли це так, ми не можемо відмовити", – заявив Фелікс.

Цього сезону Жуан Феліш відіграв за Ан-Наср 18 матчів, забив 16 голів та віддав 5 асистів.