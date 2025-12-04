Інше

Маурісіо Тарікко, помічник тренера Чонбук Хьонде Моторс, вирішив піти з команди після дискваліфікації за жест, який ліга розцінила як прояв расизму.

Колишній захисник Тоттенгем Готспур Маурісіо Тарікко опинився в центрі гучного скандалу в Південній Кореї, який призвів до його рішення залишити клуб Чонбук Хьонде Моторс.

52-річний аргентинець, який працював помічником головного тренера Густаво Поєта, був покараний Дисциплінарним комітетом К-Ліги за дії під час матчу чемпіонату.

Ситуація виникла в компенсований час, коли Тарікко емоційно протестував проти рішення арбітра, який спочатку не призначив пенальті за гру рукою (пізніше рішення було змінено після втручання VAR).

Отримавши жовту, а згодом і червону картку за незгоду з діями судді, Тарікко зробив жест, приставивши пальці до куточків очей. Арбітр Кім У Сон розцінив цей рух як образливий жест, спрямований проти людей азійського походження.

Дисциплінарний комітет підтримав цю версію, заявивши, що такі дії є расистським жестом, і виніс суворий вердикт: Дискваліфікація на 5 матчів. Штраф у розмірі 20 мільйонів вон (близько 13 600 доларів США).

Сам тренер категорично заперечив звинувачення в расизмі. У своїй заяві на сайті клубу він пояснив, що його жест був неправильно витлумачений.За словами Тарікко, він лише намагався запитати арбітра, чи той добре бачив епізод з порушенням правил.

"Мене затаврували расистом самопроголошені авторитети через одне непорозуміння... Я просто прикрив очі, щоб наголосити, що суддя мав би безпосередньо бачити гру рукою", — зазначив аргентинець.

Тарікко оголосив, що залишить Південну Корею після закінчення сезону. Клуб Чонбук Хьонде Моторс виступив на захист свого тренера, назвавши звинувачення необґрунтованими та такими, що ігнорують контекст, однак апеляція була відхилена лігою.

Попри скандал, сезон для клубу був успішним — команда здобула свій 10-й титул чемпіонів К-Ліги.