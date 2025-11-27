Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 26 листопада 2025 року.

Лісабонський Спортінг у матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв бельгійський Брюгге на власному полі (3:0).

"Леви" все зробили швидко посеред першого тайму, і після переваги 2:0 на їхню користь суперники вже не оговтались та пропустили втретє посеред уже другої половини гри.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Спортінг Лісабон — Брюгге у рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Спортінг Лісабон — Брюгге 3:0

Голи: Кенда, 24, Суарес, 31, Трінкан, 70

Спортінг Лісабон: Сілва — Фреснеда, Діоманде, Інасіу, Араухо (Рейс, 86) — Сімойнш (Моріта, 63), Юльманн — Катаму, Трінкан, Кенда (Сантос, 76) — Суарес (Рібейру, 86)

Брюгге: Якерс — Сіке (Ромеро, 81), Ордоньєс, Мехеле, Сейс (Спілерс, 81) — Станкович (Ветлесен, 74), Ванакен, Оньєдіка — Форбс (Діахон, 74), Верман (Трезольді, 61), Цоліс

Попередження: Юльманн — Оньєдіка, Цоліс, Сейс