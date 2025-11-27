Ліга чемпіонів

Лісабонці здобули розгромну перемогу 3:0 та зміцнили позиції в таблиці.

У рамках 5-го туру основного етапу Ліги чемпіонів лісабонський Спортінг на домашньому стадіоні Жозе Алваладе впевнено здолав бельгійський Брюгге з рахунком 3:0. Гості підходили до матчу після сенсаційної перемоги над Барселоною, але повторити успіх у Португалії їм не вдалося.

Старт поєдинку отримав свій драматичний момент: за фол капітана Спортінга Юльманна арбітр спершу показав пряму червону, однак після перегляду VAR змінив рішення на жовту. Епізод додав гостроти матчу — команди активізувалися й швидко обмінялися небезпечними моментами.

Поступово Спортінг перехопив ініціативу та матеріалізував її у гол. Після сейву Якерса першим на добиванні опинився Кенда, відкривши рахунок. А невдовзі лісабонці провели ідеальну контратаку: Суарес вийшов віч-на-віч із воротарем та елегантно перекинув його — 2:0.

У другому таймі Брюгге значно додав у контролі м’яча та пресингу. Бельгійці створили кілька гострих моментів, але реалізація підвела. Спортінг же міг закривати гру ще раніше: Суарес після стрімкої контратаки обіграв воротаря, але захисник Брюгге встиг вибити м’яч у стійку.

Попри перевагу гостей у володінні м’ячем, справжню крапку поставив саме Спортінг. Після прострілу Кенди Трінкау опинився без опіки у штрафному й упевнено пробив у дальній кут — 3:0. Лісабонці спокійно довели матч до фінального свистка, не дозволивши Брюгге наблизитися до камбеку.

Спортінг Лісабон — Брюгге 3:0

Голи: Кенда, 24, Суарес, 31, Трінкан, 70

Спортінг Лісабон: Сілва — Фреснеда, Діоманде, Інасіу, Араухо (Рейс, 86) — Сімойнш (Моріта, 63), Юльманн — Катаму, Трінкан, Кенда (Сантос, 76) — Суарес (Рібейру, 86)

Брюгге: Якерс — Сіке (Ромеро, 81), Ордоньєс, Мехеле, Сейс (Спілерс, 81) — Станкович (Ветлесен, 74), Ванакен, Оньєдіка — Форбс (Діахон, 74), Верман (Трезольді, 61), Цоліс

Попередження: Юльманн — Оньєдіка, Цоліс, Сейс