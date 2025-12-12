Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 11 грудня 2025 року.

Астон Вілла у матчі шостого туру основного етапу Ліги Європи в гостях здобула перемогу над Базелем (2:1).

Команда Унаї Емері відкрила рахунок на 12 хвилині зусиллями Гессана, проте наприкінці першого тайму швейцарці зрівняли цифри на табло завдяки голу у виконанні Данилика.

Перемогу "левам" приніс забитий м'яч Тілеманса на 53 хвилині, який з'явився на полі, вийшовши на заміну одразу після перерви.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Базель — Астон Вілла у рамках шостого туру Ліги Європи УЄФА-2025/26:

Базель — Астон Вілла 1:2

Голи: Данилюк, 34 — Гессан, 12, Тілеманс, 53.

Базель: Хіц — Шмід, Данилюк, Адьєтай, Цунемото — Бачанін (Койндреді, 74), Леруа (Брошинські, 85), Метіньо — Отеле (Шотічек, 85), Траоре (Салах, 74), Шакірі (Аєті, 62).

Астон Вілла: Бізот — Дінь, Ліндельоф, Конса, Кеш (Тілеманс, 46) — Санчо (Воткінс, 64), Онана (Камара, 64), Богард, Гессан — Мален (Макгінн, 79), Буендія (Роджерс, 64).

Попередження: Леруа, Отеле — Кеш, Буендія, Конса, Макгінн.