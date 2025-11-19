Інше

Організатори Globe Soccer Awards запустили власне голосування.

Globe Soccer Awards — щорічна церемонія нагородження, започаткована в 2010 році, на якій визначаються футбольні особистості, які досягли найбільших досягнень у своїй роботі за останній рік.

Переможці у різних номінаціях визначаються шляхом усесвітнього глядацького голосування.

Одна з головних категорій для вибору публіки — звання найкращої футболістки в світі.

І в 2025 році на нього претендують наступні виконавиці:

Санді Балтімор (Челсі)

Барбра Банда (Орландо)

Аїтана Бонматі (Барселона)

Люсі Бронз (Челсі)

Клара Бюль (Баварія)

Лінда Кайседо (Реал Мадрид)

Маріона Кальдентей (Арсенал)

Темва Шавінга (Канзас Сіті)

Мельші Дюморне (Ліон)

Естер Гонсалес (Готем)

Каролін Грем Гансен (Барселона)

Патрісія Гіхайрро (Барселона)

Аманда Гутьєррес (Палмейрас)

Ганна Гемптон (Челсі)

Пернілле Гардер (Баварія)

Хлоя Келлі (Арсенал)

Фріда Маанум (Арсенал)

Клара Матео (ФК Париж)

Лена Обердорф (Баварія)

Ева Пайор (Барселона)

Клаудіа Піна (Барселона)

Алексія Путельяс (Барселона)

Алессія Руссо (Арсенал)

Каролін Вейр (Реал Мадрид)

Леа Вільямсон (Арсенал)

Обрати найкращого, на вашу думку, футболістки 2025 року можна за посиланням на сайті організаторів.