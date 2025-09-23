Інше

Півзахисниця Барселони визнана найкращою футболісткою у світі.

Іспанська зірка Айтана Бонматі отримала Золотий м’яч-2025 серед жінок.

Для півзахисниці Барселони це вже третя нагорода поспіль, що підтверджує її статус однієї з найяскравіших футболісток сучасності.

За підсумками голосування, друге місце посіла ще одна представниця Барселони Маріона Кальдентей, а трійку призерів замкнула нападниця Арсеналу та збірної Англії Алессія Руссо.

ПОВНИЙ РЕЙТИНГ: