Півзахисниця Барселони визнана найкращою футболісткою у світі.
23 вересня 2025, 00:30
Іспанська зірка Айтана Бонматі отримала Золотий м’яч-2025 серед жінок.
Для півзахисниці Барселони це вже третя нагорода поспіль, що підтверджує її статус однієї з найяскравіших футболісток сучасності.
За підсумками голосування, друге місце посіла ще одна представниця Барселони Маріона Кальдентей, а трійку призерів замкнула нападниця Арсеналу та збірної Англії Алессія Руссо.
ПОВНИЙ РЕЙТИНГ: