Інше

Слідчі дії пов’язані з розслідуванням фінансових зв’язків керівництва аргентинського футболу з компанією TourProdEnter LLC.

Аргентинські силові структури провели обшуки в центральному офісі Асоціації футболу Аргентини та на тренувальній базі в Есейсі у вівторок, 30 грудня. Про це повідомляє Infobae.

Операції здійснювали співробітники Федерального департаменту розслідувань Федеральної поліції Аргентини за розпорядженням федерального судді Луїса Армелли з Ломас-де-Самора. Слідчі дії стали частиною судового провадження, яке вивчає можливі фінансові порушення у взаєминах AFA з американською компанією TourProdEnter LLC.

Окрім двох об’єктів Асоціації футболу Аргентини, обшуки відбулися в житловому комплексі Нордельта, де розташований будинок бізнесмена Хав’єра Фароні — співвласника TourProdEnter LLC. Суд також ухвалив рішення зняти банківську, фінансову та податкову таємницю з Фароні, його дружини та інших осіб, пов’язаних із компанією.

Слідство отримало доступ до банківських рахунків у США, що дало підстави для розслідування можливого паралельного фінансового контуру, через який, за версією правоохоронців, могли проходити значні суми коштів поза прямим інституційним контролем. За даними аргентинських медіа, у період з 2022 по 2025 рік через рахунки TourProdEnter LLC в американських банках пройшло понад 260 мільйонів доларів.

Асоціація футболу Аргентини, яку очолює Клаудіо Чікі Тапія, відкинула всі звинувачення. У заяві на офіційному сайті AFA зазначено, що контракт із TourProdEnter LLC є законним і вже перевірявся судами як в Аргентині, так і у США, без виявлення будь-яких порушень.

Розслідування триває, а слідчі намагаються зібрати контракти та фінансову документацію, пов’язану з управлінням міжнародними доходами, спонсорськими угодами та організацією матчів збірної Аргентини за кордоном.