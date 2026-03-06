Інше

Буенос-айреський гранд вийшов зі складу виконавчого комітету через непрозорість ухвалення рішень.

Рівер Плейт офіційно оголосив про вихід із Виконавчого комітету Асоціації футболу Аргентини (AFA), вказавши на відсутність прозорості та процедурних гарантій у роботі керівного органу. Цей сенсаційний крок стався якраз у той час, коли в країні розпочався загальнонаціональний страйк клубів, спровокований федеральним розслідуванням.

Довготривала напруженість між клубом та AFA досягла апогею в четвер. Відмова Рівер Плейт від участі в засіданнях збіглася з масштабним судовим скандалом навколо керівництва асоціації та її президента Клаудіо Тапії.

Наразі федеральні органи Аргентини розслідують ймовірне шахрайство на суму 19,3 мільярда песо (близько 14 млн доларів США), пов'язане з махінаціями із соціальними внесками та утриманням податків. У той час як більшість інших професійних клубів країни розпочали страйк на знак протесту проти дій податківців, Рівер обрав інший шлях боротьби.

У Буенос-Айресі звинуватили саму Асоціацію у тому, що вона не здатна забезпечити нормальний управлінський процес.

"Нинішнє функціонування Виконавчого комітету не має необхідних процедурних гарантій для забезпечення чіткого та передбачуваного процесу ухвалення рішень. Ми вважаємо, що дискусії про майбутнє аргентинського футболу повинні проводитися за чіткими правилами: з питаннями, які вносяться до порядку денного заздалегідь, і виносяться на голосування відповідними членами. Клуб прийняв рішення не брати участь у засіданнях доти, доки ці механізми не будуть виправлені", — йдеться в офіційній заяві клубу.

Водночас позиція Рівер Плейт має певні політичні нюанси. Попри бойкот, клуб продовжує підтримувати AFA у протистоянні з президентом країни Хав'єром Мілеєм, який активно просуває ідею переходу клубів на модель приватних спортивних корпорацій.

Рівер залишається палким прихильником традиційної моделі некомерційних організацій. Також керівництво мільйонерів скористалося кризою, щоб вкотре нагадати про необхідність реформування самого чемпіонату. З 2013 року клуб лобіює ідею скорочення роздутої ліги з 30 команд до традиційного формату з 20 учасниками, оскільки нинішня структура розмиває якість турніру та гальмує фінансове зростання.