Інше

Шокуюче зізнання легенди Реала Мадрид та збірної Вельсу.

Гарет Бейл, один із найуспішніших британських футболістів та п'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів у складі мадридського Реала, зробив несподіване зізнання. Виявляється, протягом усієї своєї зіркової кар'єри він боровся з прихованою травмою, яка зрештою змусила його достроково повісити бутси на цвях у віці 33 років.

Виступаючи в подкасті Stick to Football, 36-річний ексфутболіст розповів, що корінь його постійних проблем зі здоров'ям та м'язами крився у травмі, отриманій ще в юності:

"Я порвав міжхребцевий диск у спині, коли мені було 18 років у Тоттенгемі. Я грав із цим усю свою кар'єру. У мене було багато травм литок, які насправді були пов'язані зі спиною. Я ніколи не говорив про це під час гри, бо деякі люди могли б сказати: "Він просто виправдовується", — заявив Гарет.

За словами Бейла, ситуація була настільки делікатною, що йому доводилося чистити зуби, стоячи на п'ятах, аби мінімізувати ризик травмувати литковий м'яз. Попри те, що він робив усе можливе, щоб його м'язи були куленепробивними, проблема залишалася непередбачуваною. Коли ставалися загострення, рятували лише спеціальні знеболювальні уколи в спину.

Під час рекордного для футболу трансферу до мадридського Реала у 2013 році іспанський гранд був обізнаний про цей стан гравця. Травму вважали "керованою", і це не завадило Бейлу стати ключовою фігурою у поверненні вершкових на вершину європейського футболу. Проте з часом постійна боротьба з болем далася взнаки.

Зваживши на досягнення всіх своїх цілей, серед яких головною була кваліфікація збірної Уельсу на чемпіонат світу вперше за 64 роки, Бейл зрозумів, що настав час зупинитися. Додатковим фактором для завершення кар'єри стала хвороба в сім'ї.

"Я відчув, що досяг усього, чого хотів... Останнє, що я зробив, це кваліфікувався на чемпіонат світу, що було останнім у моєму списку. Я відчув, що це слушний час", — зазначив найкращий бомбардир в історії валлійської збірної (41 гол у 111 матчах).

Бейл чітко дав зрозуміти, що не бачить себе в ролі тренера, оскільки ця робота вимагає ще більше часу та зусиль, ніж кар'єра гравця. Натомість його цікавить інвестування та управління. Минулого літа він навіть входив до консорціуму, який виявляв інтерес до купівлі його рідного клубу Кардіфф Сіті.

Хоча ця пропозиція не була серйозно розглянута, амбіції стати власником футбольного клубу в нього залишаються. Поки ж він планує присвятити найближчі кілька років відпочинку та родині.