П’ятнадцять команд гарантували собі вихід до наступної стадії, при цьому Арсенал і Баварія — єдині, хто вже забезпечив собі місце в 1/8 фіналу. Чотири клуби втратили шанси на продовження боротьби, а ще 17 змагатимуться за решту путівок у плей-оф у восьмому турі.
Зібрали ключові факти й статистику, які допоможуть стежити за кожним матчем туру.
Всі матчі пройдуть одночасно — в середу, 28 січня, початок о 22:00
Аякс – Олімпіакос
- Аякс і Олімпіакос зустрічалися в турнірах УЄФА шість разів: команди здобули по дві перемоги та двічі зіграли внічию.
- Останній матч відбувся на груповому етапі Ліги чемпіонів-1998/99, коли греки мінімально виграли вдома, а амстердамці взяли реванш на своєму полі — 2:0.
- Аякс програв лише один із останніх 15 матчів проти грецьких клубів (В9 Н5).
- Єдина поразка припала на нещодавню домашню зустріч із Панатінаїкосом (0:1) у кваліфікації Ліги Європи-2024/25.
- Нідерландський клуб пропускав першим у всіх семи матчах загального етапу цієї Ліги чемпіонів.
- Олімпіакос поступився лише в одному з останніх шести єврокубкових матчів проти команд із Нідерландів (В2 Н3).
- Грецький клуб може виграти два виїзні матчі в основній сітці Ліги чемпіонів поспіль лише вдруге в історії.
- Уперше це вдалося пірейцям у сезоні 2015/16 (перемоги над Арсеналом і загребським Динамо).
- Також Олімпіакос може довести переможну серію в межах одного розіграшу до двох матчів уперше з сезону 2015/16, коли команда виграла тричі поспіль.
прогноз 2:1
Арсенал – Кайрат
- Арсенал — єдина команда, яка виграла сім матчів поточного загального етапу.
- Із моменту впровадження нового формату минулого сезону жодному клубу ще не вдавалося виграти всі вісім матчів цієї стадії.
- Каноніри вперше у своїй історії в турнірах УЄФА здобули сім перемог поспіль.
- Після поразки від Інтера (0:1) у четвертому турі минулого розіграшу Арсенал виграв 11 матчів загального етапу поспіль, пропустивши на цьому відрізку лише чотири м’ячі.
- Підопічні Мікеля Артети відкривали рахунок у всіх семи матчах поточного загального етапу та забивали три або більше голів у п’яти останніх поєдинках турніру.
- Габріел Мартінеллі забив у трьох останніх домашніх матчах Арсенала в цій Лізі чемпіонів.
- Безвиграшна серія Кайрата в турнірах УЄФА вже становить 10 матчів (Н3 П7).
прогноз 2:0
Монако – Ювентус
- Монако та Ювентус шість разів зустрічалися в турнірах УЄФА, причому всі ці матчі відбулися в плей-оф Ліги чемпіонів:
--півфінал 1997/98
--чвертьфінал 2014/15
--півфінал 2016/17
- Італійська команда здобула перемогу в кожному з трьох двоматчевих протистоянь і виграла чотири з шести матчів, тоді як Монако переміг лише одного разу.
- Представник чемпіонату Франції програв лише один із останніх семи домашніх матчів на загальному/груповому етапі Ліги чемпіонів (В4 Н2) і не пропустив жодного гола в двох останніх іграх турніру на своєму полі.
- Півзахисник Монако Поль Погба раніше двічі виступав за Ювентус. У 190 матчах за Юве француз забив 34 голи.
- Денис Закарія провів 15 матчів за б’янконері протягом двох сезонів перед переходом у Монако влітку 2023 року.
- Ювентус програв лише три з останніх 15 єврокубкових поєдинків проти французьких команд (В8 Н4).
- Юве вперше виграв три матчі поспіль у Лізі чемпіонів після серії з п’яти перемог на межі сезонів 2020/21 і 2021/22.
- Вестон Маккенні відзначився в останніх трьох іграх Ювентуса в Лізі чемпіонів.
- Він може стати першим американцем, який забив у чотирьох матчах цього турніру поспіль.
прогноз 1:2
Атлетік – Спортинг
- Статистика особистих зустрічей не дає переваги жодній із команд: по дві перемоги в кожної.
- Обидві команди виграли свої домашні матчі в третьому колі Кубка УЄФА-1985/86 та в півфіналі Ліги Європи-2011/12.
- Атлетик програв лише два з останніх 10 єврокубкових матчів на своєму полі (В7 Н1).
- Горка Гурусета забив чотири голи в останніх п’яти матчах Ліги чемпіонів за Атлетик.
- Спортинг не виграв жодного з 14 попередніх єврокубкових виїзних матчів проти іспанських команд (Н4 П10).
- Португальська команда не перемагає в останніх шести виїзних матчах Ліги чемпіонів (Н2 П4).
- Луїс Суарес забив чотири голи в останніх шести матчах Спортинга в Лізі чемпіонів.
прогноз 0:0
Атлетіко – Буде/Глімт
- Атлетіко виграв усі шість попередніх матчів проти норвезьких клубів у турнірах УЄФА.
- Підопічні Дієго Сімеоне програли лише один із останніх 18 матчів Ліги чемпіонів на своєму полі (В13 Н4), здобувши при цьому 12 перемог в останніх 13 зустрічах.
- Іспанський клуб не може зберегти свої ворота «сухими» протягом 10 матчів загального етапу Ліги чемпіонів поспіль.
- Нападник Атлетіко Александер Серлот у 2015 році виступав за Буде-Глімт на правах оренди, забивши 14 голів у 29 матчах.
- Атлетіко забивав у першому таймі в шести з семи попередніх матчів Ліги чемпіонів цього сезону.
- Буде-Глімт не зміг розпечатати ворота суперників лише в двох з останніх 23 матчів у турнірах УЄФА.
- На загальному етапі цього розіграшу норвежці забивали щонайменше два м’ячі в п’яти з семи поєдинків.
прогноз 3:0
Баєр – Вільярреал
- Вільярреал не програвав у чотирьох попередніх зустрічах із Байєром у турнірах УЄФА (В3 Н1).
- При цьому німецький клуб поступився лише в одному з останніх восьми домашніх матчів проти іспанських команд (В5 Н2) і підходить до цієї гри з серією з трьох перемог поспіль.
- Німецький клуб виграв п’ять із шести останніх матчів групового/загального етапу Ліги чемпіонів проти команд з Іспанії при одній нічиїй.
- Байєр програв лише два з останніх 17 домашніх матчів у єврокубках (В10 Н5), однак наразі має безвиграшну серію з чотирьох матчів на своєму полі (Н2 П2).
- Безвиграшна серія Вільярреала в основній сітці Ліги чемпіонів становить 10 матчів (Н2 П8).
- Жовта субмарина програла чотири останні виїзні матчі в турнірах УЄФА, не забивши при цьому жодного м’яча.
прогноз 2:2
Боруссія – Інтер
- Боруссія та Інтер не зустрічалися в єврокубках із сезону 2019/20, коли вони були в одній групі Ліги чемпіонів.
- Інтер переміг удома в третьому турі з рахунком 2:0, а в четвертому в Дортмунді сильнішою була Боруссія — 3:2.
- В 21 останньому домашньому матчі Ліги чемпіонів у Боруссії лише одна поразка (В13 Н7).
- Наступна перемога в Кубку чемпіонів/Лізі чемпіонів стане для Боруссії сотнею.
- В останніх шести виїзних матчах групового/загального етапу Ліги чемпіонів Інтер зазнав п’яти поразок і здобув одну перемогу.
- Чорно-сині вперше зазнали в одному розіграші Ліги чемпіонів трьох поразок поспіль.
- Міланці можуть уперше в історії програти чотири єврокубкові матчі поспіль.
- Захисник Інтера Мануель Аканджі з 2018 по 2022 рік грав за Боруссію, забивши в 158 матчах за дортмундців чотири м’ячі.
- Генріх Мхітарян також виступав за Боруссію — в активі вірменського півзахисника 41 гол у 140 матчах.
прогноз 1:0
Брюгге – Олімпік
- Єдина єврокубкова зустріч суперників відбулася на груповому етапі Ліги чемпіонів-1992/93.
- Олімпік здобув дві перемоги: 3:0 у Франції та 1:0 у Бельгії.
- Брюгге має шанс здобути другу перемогу над представником чемпіонату Франції в цій Лізі чемпіонів.
- Загальний етап бельгійці розпочали з домашньої перемоги 4:1 над Монако.
- В останніх восьми домашніх єврокубкових матчах проти клубів із Франції Брюгге зазнав лише двох поразок (В3 Н3).
- Олімпік не знає поразок від бельгійських клубів упродовж семи єврокубкових матчів поспіль (В4 Н3).
- У шостому турі марсельці з рахунком 3:2 обіграли на виїзді Юніон.
- Олімпік має шанс уперше з сезону 2010/11 здобути в Лізі чемпіонів дві виїзні перемоги поспіль.
прогноз 0:1
Айнтрахт – Тоттенгем
- У Тоттенгема три перемоги в шести єврокубкових матчах з Айнтрахтом (Н2 П1).
- Останні зустрічі відбулися в чвертьфіналі минулої Ліги Європи: після домашньої нічиєї 1:1 шпори з мінімальним рахунком обіграли франкфуртців на виїзді.
- В останніх дев’яти єврокубкових матчах Айнтрахта лише одна перемога (Н2 П6).
- Франкфуртці не можуть перемогти в шести матчах поспіль (Н1 П5).
- Тоттенгем не знає поразок від німецьких клубів у шести матчах поспіль (В4 Н2).
- У сьомому турі шпори з рахунком 2:0 обіграли в Лондоні Боруссію.
- Тоттенгем відкривав рахунок у своїх чотирьох останніх матчах Ліги чемпіонів.
- У чотирьох з п’яти останніх матчів Ліги чемпіонів лондонці зіграли «на нуль».
- Нападник Тоттенгема Рандаль Коло-Муані з 2022 по 2023 рік грав за Айнтрахт і забив 26 голів у 50 матчах.
прогноз 1:1
Барселона – Копенгаген
- Барселона не зазнала жодної поразки й пропустила лише два м’ячі у восьми єврокубкових матчах з данськими клубами (В6 Н2).
- На груповому етапі Ліги чемпіонів-2010/11 каталонці зустрічалися з Копенгагеном: перемога 2:0 удома та нічия 1:1 на виїзді.
- Барселона забивала в 26 з 27 своїх останніх матчів Ліги чемпіонів.
- Жоден із 42 останніх єврокубкових матчів каталонців не завершився нульовою нічиєю.
- Влітку 2025 року Барселона придбала у Копенгагена Руні Бардагджі.
- За чотири сезони в данському клубі вінгер провів 84 матчі та забив 15 м’ячів.
- Фермін Лопес забив у цій Лізі чемпіонів п’ять голів.
- Він є найкращим бомбардиром Барселони та найрезультативнішим іспанцем у нинішньому розіграші.
- У Копенгагена лише одна перемога в 16 попередніх єврокубкових матчах проти іспанських клубів (Н6 П9).
- Цей результат данці здобули в останньому такому матчі — 3:2 на виїзді проти Вільярреала в шостому турі поточного розіграшу.
- Копенгаген не програє в Лізі чемпіонів упродовж трьох матчів поспіль (В2 Н1).
- Це повторення найдовшої безпрограшної серії клубу в турнірі.
- Копенгаген може стати першим данським клубом, який досягне позначки в 50 перемог у Кубку чемпіонів/Лізі чемпіонів.
- Поки Генрік Ларссон із 2004 по 2006 рік грав за Барселону, його син Джордан, нині гравець Копенгагена, навчався в юнацькій академії каталонського клубу.
прогноз 4:1
Ліверпуль – Карабах
- Ліверпуль виграв 16 матчів групового/загального етапу єврокубків поспіль на Енфілді, але потім поступився вдома в п’ятому турі ПСВ.
- Червоні виграли 17 з 20 останніх матчів групового/загального етапу Ліги чемпіонів (П3).
- Домінік Собослаї забивав у чотирьох з п’яти нещодавніх матчів Ліверпуля в Лізі чемпіонів, зокрема в трьох останніх.
- Карабах жодного разу не перемагав англійські клуби в єврокубках (Н1 П7).
- Чемпіон Азербайджану програв усі чотири матчі на території Англії.
- Карабах забивав два або більше голів у восьми з десяти останніх матчів у турнірах УЄФА.
- У двох останніх матчах Ліги чемпіонів колумбійський нападник Карабаха Каміло Дуран забив три м’ячі.
прогноз 2:2
Парі Сен-Жермен – Ньюкасл
- Команди зустрічалися на груповому етапі Ліги чемпіонів-2023/24.
- Ньюкасл переміг удома 4:1, а матч-відповідь у Парижі завершився нічиєю 1:1.
- ПСЖ виграв п’ять із семи останніх єврокубкових матчів з англійськими клубами (Н1 П1).
- Парижани не програвали в останніх чотирьох таких поєдинках (В3 Н1).
- Чемпіон Франції програв лише два з 18 останніх домашніх матчів групового/загального етапу Ліги чемпіонів (В13 Н3).
- ПСЖ забивав чотири або більше голів у трьох з чотирьох останніх домашніх матчів загального етапу Ліги чемпіонів.
- Ньюкасл виграв лише один із дев’яти виїзних єврокубкових матчів з французькими клубами (Н3 П5).
- У Ентоні Гордона шість голів у семи матчах цієї Ліги чемпіонів.
- Він є одним із двох найкращих бомбардирів сорок в історії турніру — шість разів також відзначався легендарний Алан Ширер.
- П’ять м’ячів на рахунку ще одного нинішнього вінгера Ньюкасла Гарві Барнса.
прогноз 3:0
Манчестер Сіті – Галатасарай
- Містяни лише раз зустрічалися в єврокубках із представником Туреччини.
- Це було в першому колі Кубка європейських чемпіонів-1968/69, коли Манчестер Сіті поступився Фенербахче із загальним рахунком 1:2.
- У свою чергу Галатасарай не програє в чотирьох останніх єврокубкових матчах з англійськими клубами (В3 Н1).
- У разі поразки Манчестер Сіті програє два домашні матчі Ліги чемпіонів поспіль уперше з сезону 2018/19.
- До поразки від Байєра в п’ятому турі Сіті не програвав упродовж 23 домашніх матчів групового/загального етапу Ліги чемпіонів (В20 Н3).
- Галатасарай виграв лише один із 12 останніх виїзних матчів у єврокубках (Н3 П8).
- Ще два голи Галатасарая — і він стане першим турецьким клубом, який досягне позначки в 250 голів у Кубку чемпіонів/Лізі чемпіонів.
- Півзахисник Галатасарая Ілкай Гюндоган забив 65 голів у 358 матчах за Манчестер Сіті та був капітаном містян у переможному розіграші Ліги чемпіонів-2022/23.
- Вінгер стамбульців Лерой Сане також грав під керівництвом Хосепа Гвардіоли в Манчестер Сіті, забивши 39 голів у 135 матчах.
прогноз 4:0
Пафос – Славія
- Представники Кіпру та Чехії вперше зіграють один з одним в основній сітці Ліги чемпіонів.
- У Пафоса лише одна поразка в 10 останніх домашніх єврокубкових матчах (В6 Н3).
- У Пафоса лише одна перемога у восьми останніх єврокубкових матчах (Н4 П3).
- Славія вже одного разу зустрічалася з представником Кіпру на європейській арені.
- У раунді плей-оф Ліги чемпіонів-2017/18 празький клуб поступився АПОЕЛу із загальним рахунком 0:2 і не потрапив до групового етапу.
- Чемпіон Чехії не знає перемог у 14 останніх єврокубкових матчах (Н5 П9).
- Безвиграшна серія Славії в основній сітці Ліги чемпіонів становить 18 матчів (Н7 П11).
- Останню перемогу празький клуб здобув у дебютній кампанії у вересні 2007 року, коли в першому турі групового етапу вдома обіграв Стяуа 2:1.
прогноз 3:3
ПСВ – Баварія
- Баварія виграла у ПСВ шість єврокубкових матчів із восьми (Н1 П1).
- Востаннє суперники зустрічалися на груповому етапі Ліги чемпіонів-2016/17.
- Баварія перемогла 4:1 у Мюнхені та 2:1 в Ейндговені.
- ПСВ жодного разу не переміг у п’яти останніх єврокубкових матчах з німецькими клубами (Н2 П3).
- Загалом ПСВ виграв лише два з дев’яти останніх поєдинків Ліги чемпіонів (Н3 П4).
- Півзахисник ПСВ Іван Перишич у сезоні 2019/20 грав за Баварію на правах оренди з Інтера.
- У складі мюнхенців хорват забив вісім голів у 35 матчах, виграв Лігу чемпіонів і оформив золотий дубль на внутрішній арені.
- Німецький хавбек Пауль Ваннер перейшов у ПСВ з Баварії влітку 2025 року.
- Баварія програла лише три з 19 останніх єврокубкових матчів із нідерландськими клубами (В10 Н6).
- Водночас найсвіжіший поєдинок завершився для мюнхенців фіаско — 0:3 на виїзді проти Феєнорда в сьомому турі Ліги чемпіонів-2024/25.
- Мюнхен виграв 10 з 12 останніх матчів загального етапу Ліги чемпіонів (П2).
- На рахунку Гаррі Кейна 26 голів у 32 матчах за Баварію в Лізі чемпіонів.
- За Тоттенгем у цьому турнірі англієць забив 21 м’яч у 32 іграх.
прогноз 1:3
Юніон – Аталанта
- Чемпіон Бельгії раніше двічі зустрічався з італійськими клубами в єврокубках.
- У четвертому турі загального етапу Ліги Європи-2024/25 Юніон удома зіграв із Ромою 1:1.
- У третьому турі цієї Ліги чемпіонів бельгійці були розгромлені Інтером 0:4 — також на своєму полі.
- Юніон програв п’ять із шести останніх матчів Ліги чемпіонів (В1).
- Аталанта може здобути другу поспіль перемогу над представником Бельгії в єврокубках.
- У другому турі цієї Ліги чемпіонів бергамці обіграли вдома Брюгге 2:1.
- До цього Аталанта програла всі чотири матчі проти бельгійських команд.
- Аталанта програла лише два з 14 останніх виїзних матчів групового/загального етапу Ліги чемпіонів (В9 Н3).
- Бергамці виграли два останні виїзні матчі «на нуль».
- Форвард Аталанти Джанлука Скамакка забивав у двох останніх матчах Ліги чемпіонів, засмутивши Челсі та Атлетик.
прогноз 0:2
Бенфіка – Реал
- Команди зустрічалися в турнірах УЄФА лише тричі.
- Бенфіка виграла фінал Кубка чемпіонів-1962 з рахунком 5:3.
- Також лісабонці перемогли за сумою двох матчів у чвертьфіналі-1964/65 (6:3), вигравши вдома 5:1 і поступившись у Мадриді 1:2.
- Бенфіка виграла лише три з останніх 25 матчів у єврокубках проти іспанських команд (Н8 П14).
- У разі виходу на поле Ніколас Отаменді проведе свій сотий матч в основній сітці Ліги чемпіонів.
- Раніше цієї позначки серед аргентинців досягали лише Ліонель Мессі (163) та Анхель Ді Марія (116).
- Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью очолював Реал із травня 2010 року по червень 2013-го.
- Під його керівництвом мадридці виграли Кубок Іспанії-2010/11 і чемпіонат Іспанії сезоном пізніше.
- Реал не програє в 10 останніх єврокубкових матчах проти португальських команд (В8 Н2).
- Серія включає чотири поспіль виїзні перемоги.
- Кіліан Мбаппе з 11 голами в поточному турнірі повторив рекорд Кріштіану Роналду за кількістю м’ячів в одному розіграші групового/загального етапу Ліги чемпіонів.
- Португалець установив його в сезоні 2015/16.
- Захисник Реала Альваро Каррерас перейшов до мадридського клубу влітку минулого року з Бенфіки.
- У період із 2024 по 2025 рік він провів за лісабонців 68 матчів і забив п’ять голів.
прогноз 0:2
Наполі – Челсі
- Єдині попередні зустрічі команд на європейській арені відбулися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2011/12.
- Тоді Челсі відігрався після поразки 1:3 у Неаполі.
- Сині перемогли вдома 4:1 у додатковий час і вийшли до чвертьфіналу турніру, який у підсумку виграли.
- Наполі виграв вісім з 11 домашніх матчів у єврокубках проти англійських команд (Н1 П2).
- Неаполітанці програли лише один із останніх 20 домашніх матчів у Лізі чемпіонів (В12 Н7).
- Головний тренер Наполі Антоніо Конте очолював Челсі з 2016 по 2018 рік.
- Під його керівництвом лондонці виграли Прем’єр-лігу-2016/17 та Кубок Англії-2017/18.
- Челсі виграв лише два з 13 виїзних матчів у турнірах УЄФА проти італійських клубів (Н3 П8).
- Лондонці поступилися в шести з останніх семи таких матчів (В1).
- Челсі програв лише два з останніх 12 матчів групового/загального етапу Ліги чемпіонів (В8 Н2).
- Також сині здобули 16 перемог у 20 останніх єврокубкових матчах (Н1 П3).
- Жоден із 55 останніх матчів Челсі в єврокубках не завершився з рахунком 0:0.
прогноз 0:1
