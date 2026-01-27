Інше

Football.ua разом із брендом GGBET представляють цікаві факти про матчі восьмого туру Ліги чемпіонів-2025/26.

П’ятнадцять команд гарантували собі вихід до наступної стадії, при цьому Арсенал і Баварія — єдині, хто вже забезпечив собі місце в 1/8 фіналу. Чотири клуби втратили шанси на продовження боротьби, а ще 17 змагатимуться за решту путівок у плей-оф у восьмому турі.

Зібрали ключові факти й статистику, які допоможуть стежити за кожним матчем туру.

Всі матчі пройдуть одночасно — в середу, 28 січня, початок о 22:00

Аякс – Олімпіакос

- Аякс і Олімпіакос зустрічалися в турнірах УЄФА шість разів: команди здобули по дві перемоги та двічі зіграли внічию.

- Останній матч відбувся на груповому етапі Ліги чемпіонів-1998/99, коли греки мінімально виграли вдома, а амстердамці взяли реванш на своєму полі — 2:0.

- Аякс програв лише один із останніх 15 матчів проти грецьких клубів (В9 Н5).

- Єдина поразка припала на нещодавню домашню зустріч із Панатінаїкосом (0:1) у кваліфікації Ліги Європи-2024/25.

- Нідерландський клуб пропускав першим у всіх семи матчах загального етапу цієї Ліги чемпіонів.

- Олімпіакос поступився лише в одному з останніх шести єврокубкових матчів проти команд із Нідерландів (В2 Н3).

- Грецький клуб може виграти два виїзні матчі в основній сітці Ліги чемпіонів поспіль лише вдруге в історії.

- Уперше це вдалося пірейцям у сезоні 2015/16 (перемоги над Арсеналом і загребським Динамо).

- Також Олімпіакос може довести переможну серію в межах одного розіграшу до двох матчів уперше з сезону 2015/16, коли команда виграла тричі поспіль.

прогноз 2:1

Арсенал – Кайрат

- Арсенал — єдина команда, яка виграла сім матчів поточного загального етапу.

- Із моменту впровадження нового формату минулого сезону жодному клубу ще не вдавалося виграти всі вісім матчів цієї стадії.

- Каноніри вперше у своїй історії в турнірах УЄФА здобули сім перемог поспіль.

- Після поразки від Інтера (0:1) у четвертому турі минулого розіграшу Арсенал виграв 11 матчів загального етапу поспіль, пропустивши на цьому відрізку лише чотири м’ячі.

- Підопічні Мікеля Артети відкривали рахунок у всіх семи матчах поточного загального етапу та забивали три або більше голів у п’яти останніх поєдинках турніру.

- Габріел Мартінеллі забив у трьох останніх домашніх матчах Арсенала в цій Лізі чемпіонів.

- Безвиграшна серія Кайрата в турнірах УЄФА вже становить 10 матчів (Н3 П7).

прогноз 2:0

Монако – Ювентус

- Монако та Ювентус шість разів зустрічалися в турнірах УЄФА, причому всі ці матчі відбулися в плей-оф Ліги чемпіонів:

--півфінал 1997/98

--чвертьфінал 2014/15

--півфінал 2016/17

- Італійська команда здобула перемогу в кожному з трьох двоматчевих протистоянь і виграла чотири з шести матчів, тоді як Монако переміг лише одного разу.

- Представник чемпіонату Франції програв лише один із останніх семи домашніх матчів на загальному/груповому етапі Ліги чемпіонів (В4 Н2) і не пропустив жодного гола в двох останніх іграх турніру на своєму полі.

- Півзахисник Монако Поль Погба раніше двічі виступав за Ювентус. У 190 матчах за Юве француз забив 34 голи.

- Денис Закарія провів 15 матчів за б’янконері протягом двох сезонів перед переходом у Монако влітку 2023 року.

- Ювентус програв лише три з останніх 15 єврокубкових поєдинків проти французьких команд (В8 Н4).

- Юве вперше виграв три матчі поспіль у Лізі чемпіонів після серії з п’яти перемог на межі сезонів 2020/21 і 2021/22.

- Вестон Маккенні відзначився в останніх трьох іграх Ювентуса в Лізі чемпіонів.

- Він може стати першим американцем, який забив у чотирьох матчах цього турніру поспіль.

прогноз 1:2

Атлетік – Спортинг

- Статистика особистих зустрічей не дає переваги жодній із команд: по дві перемоги в кожної.

- Обидві команди виграли свої домашні матчі в третьому колі Кубка УЄФА-1985/86 та в півфіналі Ліги Європи-2011/12.

- Атлетик програв лише два з останніх 10 єврокубкових матчів на своєму полі (В7 Н1).

- Горка Гурусета забив чотири голи в останніх п’яти матчах Ліги чемпіонів за Атлетик.

- Спортинг не виграв жодного з 14 попередніх єврокубкових виїзних матчів проти іспанських команд (Н4 П10).

- Португальська команда не перемагає в останніх шести виїзних матчах Ліги чемпіонів (Н2 П4).

- Луїс Суарес забив чотири голи в останніх шести матчах Спортинга в Лізі чемпіонів.

прогноз 0:0

Атлетіко – Буде/Глімт

- Атлетіко виграв усі шість попередніх матчів проти норвезьких клубів у турнірах УЄФА.

- Підопічні Дієго Сімеоне програли лише один із останніх 18 матчів Ліги чемпіонів на своєму полі (В13 Н4), здобувши при цьому 12 перемог в останніх 13 зустрічах.

- Іспанський клуб не може зберегти свої ворота «сухими» протягом 10 матчів загального етапу Ліги чемпіонів поспіль.

- Нападник Атлетіко Александер Серлот у 2015 році виступав за Буде-Глімт на правах оренди, забивши 14 голів у 29 матчах.

- Атлетіко забивав у першому таймі в шести з семи попередніх матчів Ліги чемпіонів цього сезону.

- Буде-Глімт не зміг розпечатати ворота суперників лише в двох з останніх 23 матчів у турнірах УЄФА.

- На загальному етапі цього розіграшу норвежці забивали щонайменше два м’ячі в п’яти з семи поєдинків.

прогноз 3:0

Баєр – Вільярреал

- Вільярреал не програвав у чотирьох попередніх зустрічах із Байєром у турнірах УЄФА (В3 Н1).

- При цьому німецький клуб поступився лише в одному з останніх восьми домашніх матчів проти іспанських команд (В5 Н2) і підходить до цієї гри з серією з трьох перемог поспіль.

- Німецький клуб виграв п’ять із шести останніх матчів групового/загального етапу Ліги чемпіонів проти команд з Іспанії при одній нічиїй.

- Байєр програв лише два з останніх 17 домашніх матчів у єврокубках (В10 Н5), однак наразі має безвиграшну серію з чотирьох матчів на своєму полі (Н2 П2).

- Безвиграшна серія Вільярреала в основній сітці Ліги чемпіонів становить 10 матчів (Н2 П8).

- Жовта субмарина програла чотири останні виїзні матчі в турнірах УЄФА, не забивши при цьому жодного м’яча.

прогноз 2:2

Боруссія – Інтер

- Боруссія та Інтер не зустрічалися в єврокубках із сезону 2019/20, коли вони були в одній групі Ліги чемпіонів.

- Інтер переміг удома в третьому турі з рахунком 2:0, а в четвертому в Дортмунді сильнішою була Боруссія — 3:2.

- В 21 останньому домашньому матчі Ліги чемпіонів у Боруссії лише одна поразка (В13 Н7).

- Наступна перемога в Кубку чемпіонів/Лізі чемпіонів стане для Боруссії сотнею.

- В останніх шести виїзних матчах групового/загального етапу Ліги чемпіонів Інтер зазнав п’яти поразок і здобув одну перемогу.

- Чорно-сині вперше зазнали в одному розіграші Ліги чемпіонів трьох поразок поспіль.

- Міланці можуть уперше в історії програти чотири єврокубкові матчі поспіль.

- Захисник Інтера Мануель Аканджі з 2018 по 2022 рік грав за Боруссію, забивши в 158 матчах за дортмундців чотири м’ячі.

- Генріх Мхітарян також виступав за Боруссію — в активі вірменського півзахисника 41 гол у 140 матчах.

прогноз 1:0

Брюгге – Олімпік

- Єдина єврокубкова зустріч суперників відбулася на груповому етапі Ліги чемпіонів-1992/93.

- Олімпік здобув дві перемоги: 3:0 у Франції та 1:0 у Бельгії.

- Брюгге має шанс здобути другу перемогу над представником чемпіонату Франції в цій Лізі чемпіонів.

- Загальний етап бельгійці розпочали з домашньої перемоги 4:1 над Монако.

- В останніх восьми домашніх єврокубкових матчах проти клубів із Франції Брюгге зазнав лише двох поразок (В3 Н3).

- Олімпік не знає поразок від бельгійських клубів упродовж семи єврокубкових матчів поспіль (В4 Н3).

- У шостому турі марсельці з рахунком 3:2 обіграли на виїзді Юніон.

- Олімпік має шанс уперше з сезону 2010/11 здобути в Лізі чемпіонів дві виїзні перемоги поспіль.

прогноз 0:1

Айнтрахт – Тоттенгем

- У Тоттенгема три перемоги в шести єврокубкових матчах з Айнтрахтом (Н2 П1).

- Останні зустрічі відбулися в чвертьфіналі минулої Ліги Європи: після домашньої нічиєї 1:1 шпори з мінімальним рахунком обіграли франкфуртців на виїзді.

- В останніх дев’яти єврокубкових матчах Айнтрахта лише одна перемога (Н2 П6).

- Франкфуртці не можуть перемогти в шести матчах поспіль (Н1 П5).

- Тоттенгем не знає поразок від німецьких клубів у шести матчах поспіль (В4 Н2).

- У сьомому турі шпори з рахунком 2:0 обіграли в Лондоні Боруссію.

- Тоттенгем відкривав рахунок у своїх чотирьох останніх матчах Ліги чемпіонів.

- У чотирьох з п’яти останніх матчів Ліги чемпіонів лондонці зіграли «на нуль».

- Нападник Тоттенгема Рандаль Коло-Муані з 2022 по 2023 рік грав за Айнтрахт і забив 26 голів у 50 матчах.

прогноз 1:1

Барселона – Копенгаген

- Барселона не зазнала жодної поразки й пропустила лише два м’ячі у восьми єврокубкових матчах з данськими клубами (В6 Н2).

- На груповому етапі Ліги чемпіонів-2010/11 каталонці зустрічалися з Копенгагеном: перемога 2:0 удома та нічия 1:1 на виїзді.

- Барселона забивала в 26 з 27 своїх останніх матчів Ліги чемпіонів.

- Жоден із 42 останніх єврокубкових матчів каталонців не завершився нульовою нічиєю.

- Влітку 2025 року Барселона придбала у Копенгагена Руні Бардагджі.

- За чотири сезони в данському клубі вінгер провів 84 матчі та забив 15 м’ячів.

- Фермін Лопес забив у цій Лізі чемпіонів п’ять голів.

- Він є найкращим бомбардиром Барселони та найрезультативнішим іспанцем у нинішньому розіграші.

- У Копенгагена лише одна перемога в 16 попередніх єврокубкових матчах проти іспанських клубів (Н6 П9).

- Цей результат данці здобули в останньому такому матчі — 3:2 на виїзді проти Вільярреала в шостому турі поточного розіграшу.

- Копенгаген не програє в Лізі чемпіонів упродовж трьох матчів поспіль (В2 Н1).

- Це повторення найдовшої безпрограшної серії клубу в турнірі.

- Копенгаген може стати першим данським клубом, який досягне позначки в 50 перемог у Кубку чемпіонів/Лізі чемпіонів.

- Поки Генрік Ларссон із 2004 по 2006 рік грав за Барселону, його син Джордан, нині гравець Копенгагена, навчався в юнацькій академії каталонського клубу.

прогноз 4:1

Ліверпуль – Карабах

- Ліверпуль виграв 16 матчів групового/загального етапу єврокубків поспіль на Енфілді, але потім поступився вдома в п’ятому турі ПСВ.

- Червоні виграли 17 з 20 останніх матчів групового/загального етапу Ліги чемпіонів (П3).

- Домінік Собослаї забивав у чотирьох з п’яти нещодавніх матчів Ліверпуля в Лізі чемпіонів, зокрема в трьох останніх.

- Карабах жодного разу не перемагав англійські клуби в єврокубках (Н1 П7).

- Чемпіон Азербайджану програв усі чотири матчі на території Англії.

- Карабах забивав два або більше голів у восьми з десяти останніх матчів у турнірах УЄФА.

- У двох останніх матчах Ліги чемпіонів колумбійський нападник Карабаха Каміло Дуран забив три м’ячі.

прогноз 2:2

Парі Сен-Жермен – Ньюкасл

- Команди зустрічалися на груповому етапі Ліги чемпіонів-2023/24.

- Ньюкасл переміг удома 4:1, а матч-відповідь у Парижі завершився нічиєю 1:1.

- ПСЖ виграв п’ять із семи останніх єврокубкових матчів з англійськими клубами (Н1 П1).

- Парижани не програвали в останніх чотирьох таких поєдинках (В3 Н1).

- Чемпіон Франції програв лише два з 18 останніх домашніх матчів групового/загального етапу Ліги чемпіонів (В13 Н3).

- ПСЖ забивав чотири або більше голів у трьох з чотирьох останніх домашніх матчів загального етапу Ліги чемпіонів.

- Ньюкасл виграв лише один із дев’яти виїзних єврокубкових матчів з французькими клубами (Н3 П5).

- У Ентоні Гордона шість голів у семи матчах цієї Ліги чемпіонів.

- Він є одним із двох найкращих бомбардирів сорок в історії турніру — шість разів також відзначався легендарний Алан Ширер.

- П’ять м’ячів на рахунку ще одного нинішнього вінгера Ньюкасла Гарві Барнса.

прогноз 3:0

Манчестер Сіті – Галатасарай

- Містяни лише раз зустрічалися в єврокубках із представником Туреччини.

- Це було в першому колі Кубка європейських чемпіонів-1968/69, коли Манчестер Сіті поступився Фенербахче із загальним рахунком 1:2.

- У свою чергу Галатасарай не програє в чотирьох останніх єврокубкових матчах з англійськими клубами (В3 Н1).

- У разі поразки Манчестер Сіті програє два домашні матчі Ліги чемпіонів поспіль уперше з сезону 2018/19.

- До поразки від Байєра в п’ятому турі Сіті не програвав упродовж 23 домашніх матчів групового/загального етапу Ліги чемпіонів (В20 Н3).

- Галатасарай виграв лише один із 12 останніх виїзних матчів у єврокубках (Н3 П8).

- Ще два голи Галатасарая — і він стане першим турецьким клубом, який досягне позначки в 250 голів у Кубку чемпіонів/Лізі чемпіонів.

- Півзахисник Галатасарая Ілкай Гюндоган забив 65 голів у 358 матчах за Манчестер Сіті та був капітаном містян у переможному розіграші Ліги чемпіонів-2022/23.

- Вінгер стамбульців Лерой Сане також грав під керівництвом Хосепа Гвардіоли в Манчестер Сіті, забивши 39 голів у 135 матчах.

прогноз 4:0

Пафос – Славія

- Представники Кіпру та Чехії вперше зіграють один з одним в основній сітці Ліги чемпіонів.

- У Пафоса лише одна поразка в 10 останніх домашніх єврокубкових матчах (В6 Н3).

- У Пафоса лише одна перемога у восьми останніх єврокубкових матчах (Н4 П3).

- Славія вже одного разу зустрічалася з представником Кіпру на європейській арені.

- У раунді плей-оф Ліги чемпіонів-2017/18 празький клуб поступився АПОЕЛу із загальним рахунком 0:2 і не потрапив до групового етапу.

- Чемпіон Чехії не знає перемог у 14 останніх єврокубкових матчах (Н5 П9).

- Безвиграшна серія Славії в основній сітці Ліги чемпіонів становить 18 матчів (Н7 П11).

- Останню перемогу празький клуб здобув у дебютній кампанії у вересні 2007 року, коли в першому турі групового етапу вдома обіграв Стяуа 2:1.

прогноз 3:3

ПСВ – Баварія

- Баварія виграла у ПСВ шість єврокубкових матчів із восьми (Н1 П1).

- Востаннє суперники зустрічалися на груповому етапі Ліги чемпіонів-2016/17.

- Баварія перемогла 4:1 у Мюнхені та 2:1 в Ейндговені.

- ПСВ жодного разу не переміг у п’яти останніх єврокубкових матчах з німецькими клубами (Н2 П3).

- Загалом ПСВ виграв лише два з дев’яти останніх поєдинків Ліги чемпіонів (Н3 П4).

- Півзахисник ПСВ Іван Перишич у сезоні 2019/20 грав за Баварію на правах оренди з Інтера.

- У складі мюнхенців хорват забив вісім голів у 35 матчах, виграв Лігу чемпіонів і оформив золотий дубль на внутрішній арені.

- Німецький хавбек Пауль Ваннер перейшов у ПСВ з Баварії влітку 2025 року.

- Баварія програла лише три з 19 останніх єврокубкових матчів із нідерландськими клубами (В10 Н6).

- Водночас найсвіжіший поєдинок завершився для мюнхенців фіаско — 0:3 на виїзді проти Феєнорда в сьомому турі Ліги чемпіонів-2024/25.

- Мюнхен виграв 10 з 12 останніх матчів загального етапу Ліги чемпіонів (П2).

- На рахунку Гаррі Кейна 26 голів у 32 матчах за Баварію в Лізі чемпіонів.

- За Тоттенгем у цьому турнірі англієць забив 21 м’яч у 32 іграх.

прогноз 1:3

Юніон – Аталанта

- Чемпіон Бельгії раніше двічі зустрічався з італійськими клубами в єврокубках.

- У четвертому турі загального етапу Ліги Європи-2024/25 Юніон удома зіграв із Ромою 1:1.

- У третьому турі цієї Ліги чемпіонів бельгійці були розгромлені Інтером 0:4 — також на своєму полі.

- Юніон програв п’ять із шести останніх матчів Ліги чемпіонів (В1).

- Аталанта може здобути другу поспіль перемогу над представником Бельгії в єврокубках.

- У другому турі цієї Ліги чемпіонів бергамці обіграли вдома Брюгге 2:1.

- До цього Аталанта програла всі чотири матчі проти бельгійських команд.

- Аталанта програла лише два з 14 останніх виїзних матчів групового/загального етапу Ліги чемпіонів (В9 Н3).

- Бергамці виграли два останні виїзні матчі «на нуль».

- Форвард Аталанти Джанлука Скамакка забивав у двох останніх матчах Ліги чемпіонів, засмутивши Челсі та Атлетик.

прогноз 0:2

Бенфіка – Реал

- Команди зустрічалися в турнірах УЄФА лише тричі.

- Бенфіка виграла фінал Кубка чемпіонів-1962 з рахунком 5:3.

- Також лісабонці перемогли за сумою двох матчів у чвертьфіналі-1964/65 (6:3), вигравши вдома 5:1 і поступившись у Мадриді 1:2.

- Бенфіка виграла лише три з останніх 25 матчів у єврокубках проти іспанських команд (Н8 П14).

- У разі виходу на поле Ніколас Отаменді проведе свій сотий матч в основній сітці Ліги чемпіонів.

- Раніше цієї позначки серед аргентинців досягали лише Ліонель Мессі (163) та Анхель Ді Марія (116).

- Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью очолював Реал із травня 2010 року по червень 2013-го.

- Під його керівництвом мадридці виграли Кубок Іспанії-2010/11 і чемпіонат Іспанії сезоном пізніше.

- Реал не програє в 10 останніх єврокубкових матчах проти португальських команд (В8 Н2).

- Серія включає чотири поспіль виїзні перемоги.

- Кіліан Мбаппе з 11 голами в поточному турнірі повторив рекорд Кріштіану Роналду за кількістю м’ячів в одному розіграші групового/загального етапу Ліги чемпіонів.

- Португалець установив його в сезоні 2015/16.

- Захисник Реала Альваро Каррерас перейшов до мадридського клубу влітку минулого року з Бенфіки.

- У період із 2024 по 2025 рік він провів за лісабонців 68 матчів і забив п’ять голів.

прогноз 0:2

Наполі – Челсі

- Єдині попередні зустрічі команд на європейській арені відбулися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2011/12.

- Тоді Челсі відігрався після поразки 1:3 у Неаполі.

- Сині перемогли вдома 4:1 у додатковий час і вийшли до чвертьфіналу турніру, який у підсумку виграли.

- Наполі виграв вісім з 11 домашніх матчів у єврокубках проти англійських команд (Н1 П2).

- Неаполітанці програли лише один із останніх 20 домашніх матчів у Лізі чемпіонів (В12 Н7).

- Головний тренер Наполі Антоніо Конте очолював Челсі з 2016 по 2018 рік.

- Під його керівництвом лондонці виграли Прем’єр-лігу-2016/17 та Кубок Англії-2017/18.

- Челсі виграв лише два з 13 виїзних матчів у турнірах УЄФА проти італійських клубів (Н3 П8).

- Лондонці поступилися в шести з останніх семи таких матчів (В1).

- Челсі програв лише два з останніх 12 матчів групового/загального етапу Ліги чемпіонів (В8 Н2).

- Також сині здобули 16 перемог у 20 останніх єврокубкових матчах (Н1 П3).

- Жоден із 55 останніх матчів Челсі в єврокубках не завершився з рахунком 0:0.

прогноз 0:1

