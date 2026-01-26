Інше

Данський кіберфутболіст Андерс Вейрганг із команди Falcons встановив історичне досягнення після тріумфу на FC Pro Open.

Данський кіберспортсмен Андерс Вейрганг увійшов в історію серії футбольного симулятора FC (колишня FIFA), ставши першим гравцем, який подолав позначку в 1 мільйон доларів призових за кар’єру. Історичне досягнення було зафіксоване після його чергового успіху на престижному турнірі FC Pro Open.

Вейрганг, який представляє саудівську організацію Falcons Esports, оформив перемогу на FC Pro Open другий рік поспіль — одному з найважливіших турнірів сезону у професійній сцені FC. Саме цей титул дозволив йому досягти рекордної суми призових та закріпити свій статус одного з найуспішніших гравців в історії дисципліни.

Вражає і стабільність результатів 20-річного датчанина на цьому турнірі. У трьох останніх розіграшах FC Pro Open він щоразу доходив до фіналу: став срібним призером у FC 24, чемпіоном у FC 25 та чемпіоном у FC 26. Таким чином, Вейрганг провів три фінали поспіль, здобувши дві перемоги та зазнавши однієї поразки.

Черговий фінал FC Pro Open, у якому Андерс Вейрганг зійшовся з Емре Їлмазом із Team Liquid, уже називають одним із найбільших у історії турніру. Досягнення данця лише посилило дискусію щодо його статусу найкращого гравця в історії професійного кіберфутболу.