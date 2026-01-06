Інше

Через труднощі з серцем тренер відклав заплановану поїздку до Туреччини.

Колишній головний тренер київського Динамо, донецького Шахтаря та нинішній наставник збірної Румунії Мірча Луческу зіткнувся з серйозними проблемами зі здоров’ям. Про це повідомляють румунські медіа.

За інформацією видання Golazo.ro, фахівець планував 4 січня відвідати турецьку Анталію, де проходять зимові збори низки румунських клубів, щоб переглянути потенційних кандидатів до національної команди. Однак через проблеми з серцем цей візит було відкладено.

Зазначається, що поїздка може не відбутися взагалі, якщо стан здоров’я тренера не покращиться найближчим часом. Офіційних коментарів від самого Луческу або Федерації футболу Румунії наразі не надходило.

Нагадаємо, федерація футболу Румунії прийняла рішення продовжити співпрацю з головним тренером національної збірної Мірчею Луческу. Сторонам вдалося знайти спільну мову для подальшої роботи над підготовкою до чемпіонату світу 2026 року.