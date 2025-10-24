Інше

Досвідчений іспанський фахівець, відомий роботою з Ліверпулем та Реалом, очолив грецький клуб.

Грецький Панатінаїкос офіційно оголосив про призначення Рафаеля Бенітеса на посаду головного тренера. Клуб привітав іспанця, заявивши, що з його приходом "починається нова ера".

​Бенітес, який перебував без роботи після звільнення з Сельти в березні 2024 року, повертається до тренерської діяльності. Хоча офіційні деталі контракту не розголошуються, грецькі ЗМІ раніше повідомляли, що угода буде розрахована на 2,5 роки із зарплатою близько 5 мільйонів євро за сезон.

​Для Бенітеса, який вигравав Лігу чемпіонів з Ліверпулем та Лігу Європи з Челсі та Валенсією, Панатінаїкос став 14-м клубом у його багатій тренерській кар'єрі.

Цікаво, що раніше грецькі медіа активно пов'язували з цією посадою головного тренера збірної України Сергія Реброва, проте афінський клуб зробив вибір на користь титулованого іспанця.