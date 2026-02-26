Завершилася 1463 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔹 Корупційний скандал в Силах оборони



Правоохоронці затримали командувача логістики Повітряних сил ЗСУ та начальника управління СБУ в Житомирській області. Їх підозрюють в отриманні хабаря під час будівництва укриттів для літаків. У СБУ заявляють про продовження "самоочищення", а в Повітряних силах розпочато службове розслідування.

🔹 Міжнародне затримання за вбивство ексчиновника Януковича



У Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова, ексзаступника голови адміністрації Януковича. За даними слідства, саме ця людина стріляла в нього біля школи в Іспанії.

🔹 Ситуація на фронті



Спецпризначенці ГУР "Артан" вибили росіян з позицій біля Степногірська на Запорізькому напрямку. Водночас у Силах оборони спростовують заяви РФ про захоплення села Різдвянка. На Покровському напрямку бійці ССО знищили групу окупантів та врятували побратима.

🔹 Зустріч України та США



Сьогодні, 26 лютого, у Женеві стартують двосторонні переговори. Сторони працюватимуть над економічним документом, обговорюють підготовку до потенційної зустрічі з рф та деталі обміну полоненими.

🔹 Інші важливі новини:

Екскомандиру "Азова" Денису Прокопенку присвоєно звання бригадного генерала.

У Києві після місячної перерви через дефіцит електроенергії почав відновлювати роботу електротранспорт.

У Великій Британії запрацював перший український завод з виробництва дронів.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. З початку доби відбулося 216 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, 36 авіаційних ударів, скинув 128 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2193 дронів-камікадзе та здійснив 1866 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог 12 разів атакував позиції наших оборонців, два боєзіткнення тривають, здійснив 91 обстріл населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів атакував в районах Піщаного, Стариці, Рибалкиного, Вовчанська та у напрямках Зеленого та Лиману. Два боєзіткнення тривають.

Шість атак відбивали українські захисники на Куп’янському напрямку у районі Борівської Андріївки та у бік Новоплатонівки, Піщаного й Курилівки. Один бій ще триває. На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 10 атак, у бік Новоєгорівки, Дробишевого, Лиману та в районі Мирного. Ще одне боєзіткнення триває. На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили дві спроби окупантів просунутися вперед у районах Ямполя та Платонівки. На Краматорському напрямку російські окупанти здійснили три атаки в районах Бондарного та Міньківки. На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Степанівка, Новопавлівка та Софіївка. На Покровському напрямку ворог здійснив 50 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє, Новоолександрівка й Новопавлівка. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 122 окупанти та поранили 33; знищили 37 безпілотних літальних апаратів, один мотоцикл, артилерійську систему, три одиниці автомобільного транспорту. Уражено дві одиниці автомобільної одну одиницю спеціальної техніки та 12 укриттів особового складу противника. На Олександрівському напрямку агресор атакував п’ять разів у районах населених пунктів Зелений Гай, Тернове, Вишневе та Калинівське. Авіаудару зазнали Покровське, Гаврилівка, Орли. На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 30 атак окупантів у районі Гуляйполя, Білогір’я та у бік населених пунктів Добропілля, Залізничне, Гірке й Варварівка. Ще дві атаки тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Воздвижівка, Гуляйпільське, Долинка, Копані, Любицьке, Терсянка. На Оріхівському напрямку ворог вісім разів атакував в районах населених пунктів Степногірськ, Малі Щербаки та Степове. На Придніпровському напрямку наші воїни відбили одну атаку противника.