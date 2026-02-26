Завершилася 1463 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔹 Корупційний скандал в Силах оборони

Правоохоронці затримали командувача логістики Повітряних сил ЗСУ та начальника управління СБУ в Житомирській області. Їх підозрюють в отриманні хабаря під час будівництва укриттів для літаків. У СБУ заявляють про продовження "самоочищення", а в Повітряних силах розпочато службове розслідування.

🔹 Міжнародне затримання за вбивство ексчиновника Януковича

У Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова, ексзаступника голови адміністрації Януковича. За даними слідства, саме ця людина стріляла в нього біля школи в Іспанії.

🔹 Ситуація на фронті

Спецпризначенці ГУР "Артан" вибили росіян з позицій біля Степногірська на Запорізькому напрямку. Водночас у Силах оборони спростовують заяви РФ про захоплення села Різдвянка. На Покровському напрямку бійці ССО знищили групу окупантів та врятували побратима.

🔹 Зустріч України та США

Сьогодні, 26 лютого, у Женеві стартують двосторонні переговори. Сторони працюватимуть над економічним документом, обговорюють підготовку до потенційної зустрічі з рф та деталі обміну полоненими.

🔹 Інші важливі новини:

Екскомандиру "Азова" Денису Прокопенку присвоєно звання бригадного генерала.

У Києві після місячної перерви через дефіцит електроенергії почав відновлювати роботу електротранспорт.

У Великій Британії запрацював перший український завод з виробництва дронів.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.
 
З початку доби відбулося 216 бойових зіткнень.
 
За уточненою інформацією, противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, 36 авіаційних ударів, скинув 128 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2193 дронів-камікадзе та здійснив 1866 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
 
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог 12 разів атакував позиції наших оборонців, два боєзіткнення тривають, здійснив 91 обстріл населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.
 
На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів атакував в районах Піщаного, Стариці, Рибалкиного, Вовчанська та у напрямках Зеленого та Лиману. Два боєзіткнення тривають.
Шість атак відбивали українські захисники на Куп’янському напрямку у районі Борівської Андріївки та у бік Новоплатонівки, Піщаного й Курилівки. Один бій ще триває.
 
На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 10 атак, у бік Новоєгорівки, Дробишевого, Лиману та в районі Мирного. Ще одне боєзіткнення триває.
 
На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили дві спроби окупантів просунутися вперед у районах Ямполя та Платонівки.
 
На Краматорському напрямку російські окупанти здійснили три атаки в районах Бондарного та Міньківки.
 
На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Степанівка, Новопавлівка та Софіївка.
 
На Покровському напрямку ворог здійснив 50 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє, Новоолександрівка й Новопавлівка.
 
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 122 окупанти та поранили 33; знищили 37 безпілотних літальних апаратів, один мотоцикл, артилерійську систему, три одиниці автомобільного транспорту. Уражено дві одиниці автомобільної одну одиницю спеціальної техніки та 12 укриттів особового складу противника.
 
На Олександрівському напрямку агресор атакував п’ять разів у районах населених пунктів Зелений Гай, Тернове, Вишневе та Калинівське. Авіаудару зазнали Покровське, Гаврилівка, Орли.
 
На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 30 атак окупантів у районі Гуляйполя, Білогір’я та у бік населених пунктів Добропілля, Залізничне, Гірке й Варварівка. Ще дві атаки тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Воздвижівка, Гуляйпільське, Долинка, Копані, Любицьке, Терсянка.
 
На Оріхівському напрямку ворог вісім разів атакував в районах населених пунктів Степногірськ, Малі Щербаки та Степове.
 
На Придніпровському напрямку наші воїни відбили одну атаку противника.
 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Активний сьогодні день. Був в Україні Прем’єр-міністр Норвегії. Йонасе, дякую тобі!

Норвегія багато допомагає – один із найбільших наших партнерів. ППО для України, внески в програму PURL, яка дозволяє купувати американські ракети для «петріотів», військові пакети, енергетична підтримка. Норвегія допомогла нам пройти цю зиму.

Загалом ми вийшли на найбільш високий рівень відносин з усіма країнами Північної Європи, це один із найбільш результативних форматів – NB8: Нордичні країни плюс держави Балтії.

Напередодні ми провели відповідний саміт тут, у Києві: лідери приїхали в Україну підтримати нас, були нові пакети підтримки саме зараз.

Швеція – пакет військової допомоги обсягом півтора мільярда доларів. Норвегія – ще майже мільярд двісті мільйонів доларів на наше спільне виробництво дронів. І в нас уже стратегічні відносини з Норвегією по факту, і ми домовилися закріпити це відповідним договором.

Данія – є пакет підтримки для енергетики та гуманітарної сфери. Саме зараз підтримає людей, життя в громадах. Є додаткові рішення про підтримку від Литви, Латвії та Естонії.

А в цілому країни NB8 – «нордики» та Балтія – цього року спрямують більше 12 мільярдів євро на підтримку України, близько мільярда – на енергетичну підтримку. Це надзвичайно важливо для нас – для України. Кожне рішення, кожна зустріч, наші саміти додають упевненості Україні, додають можливості нам захищати життя.

Я хочу ще раз окремо відзначити нашу спільну роботу із Євросоюзом. Учора важливі речі ми обговорили з Урсулою фон дер Ляєн, Президенткою Єврокомісії, та Антоніу Коштою, Президентом Євроради.

По-перше, Євросоюз братиме участь у відновленні та оновленні захисту української енергетики. Детально ми говорили про це, і відповідну стратегію відбудови й захисту на наступну зиму вже готують урядовці.

Завдання – до 1 березня представити деталі, і стратегія буде затверджена на загальнодержавному рівні. Щоб для кожної громади, для кожного регіону були зрозумілі пріоритети. Урсула допоможе нам у реалізації. Дякую!

І ще ми предметно говорили про новий санкційний пакет Євросоюзу, 20-й пакет. Ми розраховуємо, що й надалі санкційний тиск на росію за цю війну буде працювати, і працювати ефективно.

Дякую Британії за нові санкції – найбільші з 22-го року. Австралія теж представила новий санкційний пакет. Ще й Нова Зеландія. Також Канада. Окрім того, є пакет підтримки від Канади. Є й нові рішення на підтримку від Хорватії.

Все це – саме цими днями, саме зараз чітко демонструє, що партнери – з нами, з Україною. У березні ми продовжимо активну дипломатичну роботу, вже багато що заплановано. Ми будемо додавати сили Україні. І цей день ще не закінчився – будуть іще перемовини.

І ще одне.

Були доповіді Служби безпеки України – я доручав Євгенію Хмарі та Олександру Покладу працювати на очищення Служби від тих, чий інтерес – зовсім не Україна. Є вже результати.

Сьогодні були відповідні затримання, і дуже важливо, щоб були справедливі вироки. Кожен на державних посадах повинен працювати на Україну й заради України. Іншого не буде.

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!