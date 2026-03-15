До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 14 березня 2026 року.

Завершилася 1480 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

Голова парламентського комітету національної безпеки Ірану погрожує Україні ударами за те, що та нібито допомагає Ізраїлю з дронами

Військові ГУР МО атакували два російські кораблі — Славянин та Авангард, — які забезпечували морську воєнну логістику росіян

Беньямін Нетаньягу звернувся із запитом на проведення зустрічі щодо дронів із Володимиром Зеленським. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук підтвердив, що такий запит справді направили українській стороні

Генштаб ЗСУ заявив, що українські війська вдарили по аеродрому "Майкоп" у російській Республіці Адигея. За попередньою інформацією, на аеродромі є влучання по об’єктах інфраструктури

Дональд Трамп сподівається, що країни Європи та Азії надсилатимуть військові кораблі до Ормузької протоки, щоб захистити її та зберегти протоку відкритою

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

До Дня українського добровольця за ініціативи правих організацій у Києві відбувся марш, присвячений людям, які добровільно вступали й вступають до війська для відсічі російській агресії.

Загалом від початку цієї доби відбулося 117 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Противник завдав 68 авіаційних ударів — скинув 188 керованих авіабомб, одного ракетного удару, застосувавши 68 ракет. Крім того, застосував 5917 дронів-камікадзе та здійснив 2684 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні Сили оборони відбили два ворожі штурми, крім цього противник завдав двох авіаударів, скинув шість керованих бомб, здійснив 84 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два — із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник три рази штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанські Хутори, Фиголівка та Вовчанськ. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Куп'янському напрямку ворог два рази атакував у напрямку населених пунктів Курилівка та Петропавлівка. Дотепер триває один бій.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися поблизу Дробишевого, Ставків та Лиману. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Слов'янському напрямку противник десять разів намагався просунутися у районах Закітного, Різниківки, Ямполя, Платонівки, Дронівки та у бік Рай-Олександрівки. Сили оборони успішно зупинили всі ворожі штурми.

На Краматорському напрямку ворог здійснив дві атаки в районах Никифорівки та Новомаркового.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 25 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру та Софіївки. Триває один ворожий штурм.

Сили оборони з початку доби відбили 13 штурмових дій ворога на Покровському напрямку у районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Мирноград, Удачне, Новопавлівка. Три боєзіткнення іще не завершено. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 35 окупантів та 12 — поранено; знищено або подавлено 263 БЛА різних типів, знешкоджено два автомобілі, одиницю спеціальної техніки, артилерійську систему та одне укриття ворожої піхоти.

На Олександрівському напрямку окупанти пʼять разів намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах Олександрограда, Злагоди та Добропілля, проте наші оборонці успішно зупинили всі штурми противника. Крім того, населений пункт Писанці зазнав авіаційного бомбардування.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Варварівки, Зеленого, Чарівного, Гуляйпільського та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівськи, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Самійлівки, Василівського, Чарівного та Долинки. Чотири боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед поблизу населеного пункту Павлівка.

Окупанти завдали авіаційних ударів по районах Таврійського, Веселянки та Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення. Авіаударів зазнали населені пункти Львове та Ольгівка.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Після нападу 2014 року й після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році на захист нашої незалежності, нашої держави й нашого народу прийшли тисячі небайдужих – тисячі українських добровольців. Багато хто з них став основою сучасних бойових підрозділів – взірцевими воїнами, якими можна тільки пишатися. Багато хто з таких наших людей точно не поступається у сміливості українським героям інших часів, яких ми шануємо, вивчаючи нашу історію. І кожен український доброволець, який обрав захист нашої держави й не побоявся Росії, – такі люди своїм вибором і вірою в Україну допомогли мільйонам інших бути з Україною та вірити, що українці зможуть пройти цю війну й захистити себе.