Колишній тренер Сенегалу жорстко розкритикував рішення CAF присудити технічну перемогу у фіналі марокканцям.

Колишній головний тренер збірної Сенегалу та збірної Камеруну Клод Ле Руа різко висловився щодо скандального рішення CAF присудити перемогу збірній Марокко у фіналі Кубка африканських націй-2025 після технічної поразки сенегальців.

Фахівець звинуватив керівництво африканського футболу та президента ФІФА Джанні Інфантіно у впливі на результат турніру, а також назвав ситуацію фарсом.

"Я не міг уявити, що CAF зайде так далеко в цьому фарсі. Дивлячись на те, як Патріс Мотсепе керує цією федерацією... Він є васалом Джанні Інфантіно, який із самого початку хотів будь-якою ціною віддати цей Кубок Африки Марокко.

Марокко провело хороший турнір і заслуговувало на перемогу, але Сенегал був сильнішим у фіналі. Почути таке рішення через два місяці — неприйнятно. Роками CAF топче всі регламенти. Інфантіно поводиться як власник африканського футболу; він дозволяє собі все в Африці. Я вважаю, що було багато махінацій, щоб оголосити Марокко чемпіоном. Це на цьому не закінчиться.

Те, який імідж зараз демонструє CAF, — це жалюгідне видовище. Думаю, буде апеляційний комітет, а потім, залежно від результату, справа піде до CAS. Це рішення змусить сміятися весь футбольний світ.

Заява Марокко виглядає демагогічно слабкою. Єдине покарання, яке арбітр міг застосувати, — це жовті картки всім гравцям, які залишили поле. Залишалося лише кілька секунд; можна було припустити, що двоє сенегальських гравців, які вже мали попередження, отримали б червоні картки. Я не розумію, звідки взялася ця перемога “на папері”. Реакція Марокко виглядає сумнівною, незрозуміло, чого вони прагнуть. Мене засмучують рішення, які приймає CAF", — цитує Ле Руа RMC з посиланням на L'Equipe.

Нагадаємо, апеляційний комітет CAF ухвалив рішення зарахувати технічну поразку збірній Сенегалу у фіналі Кубка африканських націй-2025, присудивши перемогу Марокко з рахунком 3:0. Це стало наслідком того, що сенегальська команда залишила поле наприкінці матчу через суперечливі суддівські рішення.

Сенегал, у свою чергу, вимагає від CAF призупинити скандальне рішення щодо фіналу Кубка Африки-2025. Федерація футболу країни готує звернення до Спортивного арбітражного суду в Лозанні та наполягає на замороженні вручення трофея Марокко.