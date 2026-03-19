Скандальне рішення.

Президент Конфедерації африканського футболу Патріс Мотсепе прокоментував рішення присудити перемогу Марокко у фіналі Кубка Африки-2026.

"Раніше я висловлював своє розчарування інцидентами, які мали місце у фіналі. Це підриває ту хорошу роботу, яку CAF проробляла протягом багатьох років, щоб забезпечити чесність, повагу, етику, правильне управління, а також довіру до результатів наших футбольних матчів.

Ми все ще маємо справу з підозрами та недовірою. Це проблема, що дісталася у спадок від минулого. Коли я став президентом, однією з головних проблем були неупередженість, незалежність і повага до суддів та делегатів матчів, і в цьому напрямі було виконано велику роботу.

Важливо, щоб до рішень нашої дисциплінарної та апеляційної порад ставилися з повагою та довірою. Якщо подивитися на склад цих органів, то до них входять одні з найшанованіших юристів та суддів на континенті. Але нам все ще доведеться працювати з таким ставленням до себе та побоюваннями щодо чесності. Це є поточна проблема.

Мені сказали, що Сенегал має намір подати апеляцію, що дуже важливо. Кожна з 54 країн Африки має право подавати апеляції, і ми дотримуватимемося і поважатимемо рішення, прийняте на найвищому рівні.

Найважливішим фактором є те, щоб до жодної країни в Африці не застосовувалося більш преференційне чи сприятливе ставлення, ніж до будь-якої іншої країни на африканському континенті", – сказав Мотсепе.