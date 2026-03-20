Де ла Фуенте зібрав всіх найсильніших.
20 березня 2026, 15:21
Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте оголосив склад національної команди на майбутні товариські матчі з Сербією (27 березня) та Єгиптом (30 березня).
Воротарі: Унаї Сімон (Атлетік), Давід Рая (Арсенал), Алекс Реміро (Реал Сосьєдад), Жоан Гарсія (Барселона).
Захисники: Маркос Льоренте (Атлетіко), Педро Порро (Тоттенгем), Еймерік Лапорт (Атлетік), Пау Кубарсі (Барселона), Дін Гюйсен (Реал), Крістіан Москера (Арсенал), Марк Кукурелья (Челсі).
Півзахисники: Родрі (Манчестер Сіті), Мартін Субіменді (Арсенал), Пабло Форнальс (Бетіс), Карлос Солер (Реал Сосьєдад), Дані Ольмо, Фермін Лопес, Педрі (всі — Барселона).
Нападники: Єремі Піно (Крістал Пелас), Алекс Баена (Атлетіко), Мікель Оярсабаль, Андер Барренечеа (Реал Сосьєдад), Віктор Муньос (Осасуна), Ферран Торрес, Ламін Ямаль (обидва — Барселона).