Захисника Арсенала замінив дебютант Лакруа перед іграми з Бразилією та Колумбією.

Центральний захисник Арсенала Вільям Саліба не допоможе збірній Франція у березневих товариських матчах.

Як повідомляє Фабріціо Романо, у 23-річного футболіста діагностували пошкодження гомілки, через що його виключили із заявки національної команди.

Замість Саліба головний тренер Дідьє Дешам довикликав захисника Крістал Пелес Максенса Лакруа. Для 25-річного гравця це перший виклик у кар’єрі до дорослої збірної Франції.

Найближчим часом французи проведуть два товариські матчі: 26 березня проти Бразилія та 29 березня — проти Колумбія.

Раніше також стало відомо, що через проблеми зі здоров’ям збірній Італії не допоможе вінгер Ліверпуль Федеріко К'єза.