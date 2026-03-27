Інше

Команда Дідьє Дешама практично весь другий тайм грала у меншості, але змогла навіть забити бразильцям.

Збірна Франції у товариському матчі здобула перемогу над Бразилією з рахунком 2:1.

Команда Дідьє Дешама відкрила рахунок на 32 хвилині, коли голом відзначився Кіліан Мбаппе після передачі Усмана Дембеле.

Потім на старті другого тайму, на 55 хвилині, французи залишилися у меншості після вилучення Дайо Упамекано. Незважаючи на це, через десять хвилин Франція подвоїла перевагу в рахунку завдяки голу Юго Екітіке.

Бразильці під керівництвом Карло Анчелотті до останнього намагалися відігратися, але змогли забити лише один гол наприкінці, коли на 78 хвилині голом відзначився Бремер.

Свій наступний матч Бразилія проведе проти Хорватії – 1 квітня, а Франція зіграє з Колумбією – 29 березня.

Бразилія - Франція 1:2

Голи: Бремер, 78 — Мбаппе, 32, Екітіке, 65.

Бразилія: Едерсон — Сантос (Данілу, 71), Перейра, Бремер, Веслі Франка (Ібаньєс, 71) — Андрей Сантос, Каземіро (Сара, 84) — Мартінеллі (Жуан Педро, 62), Рафінья (Луїз Енріке, 46) — Вінісіус Жуніор, Кунья (Тьяго, 71).

Франція: Меньян — Ернандес, Упамекано, Конате, Гюсто (Акліуш, 90+2) — Чуамені (Канте, 58), Рабьо — Екітіке (Дуе, 66), Олісе (Калюлю, 90+2), Дембеле (Лакруа, 58) — Мбаппе (Тюрам, 66).

Попередження: Перейра, Каземіро, Бремер, Ібаньєс — Конате, Калюлю, Меньян.

Вилучення: Упамекано, 55.