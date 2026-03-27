Інше

Зірка світового рівня.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні висловився щодо капітана команди Ліонеля Мессі.

"Це питання скоріше до нього. Мою думку ви вже знаєте. Я зроблю все, щоб він зіграв. Я думаю, що він має бути на турнірі – заради футболу. Вирішувати не мені, а йому – спираючись на його психологічний та фізичний стан.

Складна ситуація, бо його хочуть бачити не лише аргентинці – його хочуть бачити усі. Я хочу, щоб він там був. Вирішувати йому. Він заслужив на право спокійно приймати рішення. Ми не поспішаємо. Ми знаємо, що він ухвалить таке рішення, яке піде на благо йому та команді. Ми сподіваємося, що він зіграє", – сказав Скалоні.