Німець міг ще грати на високому рівні.

Колишній півзахисник Реала та збірної Німеччини Тоні Кроос пояснив своє рішення завершити кар'єру у 34 роки.

"Я пішов з футболу, тому що не хотів дійти до моменту, коли перестану добре почуватися і почнуться проблеми зі здоров'ям. Почуття м'яча нікуди не поділося — воно в мене залишається і зараз.

Я завжди розумів, що хочу піти гідно — так, як заслуговую я і як заслуговує клуб. Для мене дуже важлива фінальна картинка, те, якою мене запам'ятають уболівальники.

Я повністю задоволений своїм рішенням – саме так усе й хотів зробити. Я не міг заздалегідь спланувати перемогу у Лізі чемпіонів, бо ухвалив рішення раніше. Але в результаті все склалося ідеально: перемоги в Лізі чемпіонів та Ла Лізі – краще і не вигадаєш", – сказав Кроос.