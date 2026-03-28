Товариський поєдинок перетворився на справжній фарс.

Зустріч збірних Англії та Уругваю(1:1) напередодні чемпіонату світу мала стати звичайним контрольним матчем, але натомість подарувала один із найдивніших епізодів в історії сучасного суддівства. Головною загадкою вечора став статус півзахисника уругвайців Мануеля Угарте, який, здавалося б, порушив усі правила футболу, залишившись у грі після двох попереджень.

Справжній інформаційний хаос розгорнувся у другому таймі. Ось як ця ситуація виглядала для мільйонів глядачів трансляції на британському каналі ITV:

70-та хвилина: Арбітр Свен Яблонські фіксує фол проти Коула Палмера. Телевізійна графіка чітко показує, що жовту картку отримує Мануель Угарте. 81-ша хвилина: Після того, як Бен Вайт забиває гол за Англію, Угарте активно сперечається з арбітром і отримує жовту картку за незгоду з рішенням.

Замість того, щоб побачити перед собою червоне світло і покинути поле, уругваєць спокійно продовжує гру. Пізніше під час ефіру коментатори заявили, що першу жовту картку нібито "скасував" четвертий арбітр — рішення, яке практично не зустрічається у футболі.

Розв'язати цю містику допомогли лише офіційні дані від статистичного порталу Opta після матчу. Як з'ясувалося, телевізійники припустилися грубої помилки. На 70-й хвилині арбітр насправді показав жовту картку захиснику Хосе Хіменесу (саме він активно розмовляв із суддею в той момент). Таким чином, "друга" жовта картка Угарте на 81-й хвилині була для нього фактично першою і єдиною в цьому матчі.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель після гри не приховував свого розчарування арбітражем, будучи щиро впевненим, що суперник мав грати в меншості.

"Гравець отримав дві жовті картки в матчі і навіть не був вилучений! Це був поганий день для суддів", — обурився німецький фахівець, коментуючи дії бригади арбітрів.

Англійці також залишилися вкрай невдоволеними іншими рішеннями: Рональд Араужо здійснив жорсткий підкат проти Філа Фодена (який не зміг продовжити гру), але уникнув навіть жовтої картки. Захисник Гаррі Магвайр назвав це "розчаруванням" напередодні мундіалю.

Відеоасистенти зарахували гол Бена Вайта, проігнорувавши відверте блокування з боку Адама Вортона, але пізніше втрутилися, щоб призначити "дуже м'який" (за словами Тухеля) пенальті у ворота Англії, який на 90+ хвилині реалізував Федеріко Вальверде.