Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн висловився про виклик до "бундестім" вінгера Галатасарая Лероя Сане.

"Аргументи в тому, що нам потрібні гравці, здатні обігравати один в один. Таких у нас не так багато, хоч альтернативи є.

Матчі на зразок гри проти Словаччини – це орієнтир для Лероя. Він має завжди виходити на такий рівень. Остання гра проти Швейцарія була нормальною – не дуже гарною, але й непоганою. Лерой знає, що від нього потрібно, і має це показувати. Зрештою, ми вирішимо, що краще для команди.

Є певні профілі гравців, які нам потрібні, щоб протистояти різним стилям гри. У нас не так багато футболістів, які можуть обігравати суперників на правому фланзі. Ленні Карл зіграв дуже добре, але треба враховувати, як довго він зможе грати і наскільки стабільним буде. Джеймі Левелінг теж може грати там, але зараз травмований. Сподіваюся, через два місяці ми зможемо ухвалити правильне рішення", – сказав Нагельсманн.