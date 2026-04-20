Легендарний футболіст підписав контракт на два відбіркові цикли.
Георге Хаджі, Румунська футбольна федерація
20 квітня 2026, 20:20
Національна збірна Румунії отримала нового головного тренера — ним став Георге Хаджі. Про це офіційно повідомила Румунська футбольна федерація.
61-річний фахівець підписав контракт, який охоплює два повноцінні відбіркові цикли. На посаді наставника він змінив Мірчу Луческу, який пішов з життя 7 квітня цього року.
Хаджі добре знайомий із роботою в збірній Румунії — раніше він уже очолював команду у 2001 році, щоправда, тоді провів лише два матчі. Водночас його ігрова кар’єра є легендарною: він виступав за такі клуби, як Реал Мадрид, Барселона та Галатасарай.
Останнім місцем роботи тренера був Віторул Констанца, який він залишив у червні 2025 року. Тепер Хаджі отримує новий виклик — побудувати конкурентоспроможну збірну Румунії на міжнародній арені.