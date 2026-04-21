Інше

Півзахисник Аламара Джабі став жертвою збройного нападу в місті Гернінг.

У неділю вночі молодий гравець став жертвою нападу з використанням холодної зброї в місті Гернінг, де базується команда. За офіційною заявою ФК Мідтьюлланн , Джабі отримав небезпечні для життя поранення і перебував у критичному стані.

Гравця терміново доставили до лікарні, де він переніс дві екстрені операції та був введений у стан штучної коми. Завдяки оперативним та професійним діям рятувальників і медиків, його стан наразі вдалося стабілізувати. Повідомляється, що юнак вже отямився та, враховуючи складні обставини, почувається добре.

"ФК Мідтьюлланн перебуває у тісному діалозі та співпраці з владою, а також надає повну підтримку Аламарі Джабі та його родині. З поваги до поліцейського розслідування, яке ще триває, ми не надаємо додаткових коментарів та просимо громадськість поважати приватне життя гравця і його близьких у цей складний час", — йдеться у зверненні керівництва клубу.

Місцева поліція вже веде розслідування. Відомо, що правоохоронці розшукують 20-річного підозрюваного у зв'язку з нападом, який стався близько 3:30 ранку в неділю. Зловмисник наразі переховується від правосуддя.

Аламара Джабі, який народився в Гвінеї-Бісау і є вихованцем академії португальської Бенфіки, приєднався до Мідтьюлланна у 2023 році. Минулого сезону він отримував ігрову практику в оренді за португальську Мафру, а в поточній кампанії виходив на поле за першу команду данського гранда у кваліфікаційному матчі Ліги Європи.