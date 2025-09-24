Ліга Європи

Стартував основний етап єврокубкового турніру.

Сьогодні, 24 вересня, стартував основний етап другого єврокубкового турніру – Ліги Європи.

У першому матчі датський Мідтьюлланн на своєму полі обіграв австрійський Штурм із рахунком 2:0.

Перемогу данцям принесли забиті м'ячі у виконанні Олівера Крістенсена, який зрізав м'яч у власні ворота, та Усмана Діао.

Мідтьюлланн — Штурм 2:0

Голи: Крістенсен, 7 (авт.), Діао, 89.

Мідтьюлланн: Олафссон — Бех Серенсен, Лі, Діао — Кастільйо, Біллінг, Браво, Мбабу (Габріел, 69) — Чо (Шимшир, 60), Жуніор Брумаду (Чілуфья, 69), Франкуліно (Бисков, 88).

Штурм: Крістенсен — Карич, Левале, Айву, Ерманн (Гірлендер, 73) — Станкович — Чуквуані (Бек, 84), Розга (Гедль, 46) — Хорват — Джатта (Беганович, 73), Мелоун (Гргич, 59).

Попередження: Брумаду, Франкуліно, Біллінг — Мелоун, Айву.

У другому поєдинку грецький ПАОК не зміг обіграти ізраїльський Маккабі Тель-Авів. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

ПАОК — Маккабі Тель-Авів 0:0

ПАОК: Павленка — Баба, Міхайлідіс, Кендзьора, Кенні — Мейте, Оздоєв (Камара, 66) — Тайсон (Десподов, 66), Константеліас (Іванушец, 86), Живкович — Якумакіс (Чалов, 72).

Маккабі Тель-Авів: Мішпаті — Ревіво, Камара, Шломо, Асанте — Сіссоко (Ной, 73), Перец, Белич — Андраде (Шахар, 90+2), Давіда (Варела, 73), Єхезкел (Мадмон, 89).

Попередження: Кенні — Сіссоко, Камара, Белич.