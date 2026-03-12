Результати матчів 1/8 фіналу Ліги Європи.
Ноттінгем - Мідтьюлланн, getty images
12 березня 2026, 23:55
Завершилось останні чотири матчі сьогоднішнього ігрового дня стадії 1/8 фіналу Ліги Європи-2025/2026. Звіт про перші поєдинки читайте на Football.ua.
Генк зумів мінімально перемогти Фрайбург з рахунком 1:0. Єдиний гол на рахунку марокканського захисника Ель-Ахді.
Генк — Фрайбург 1:0
Гол: Ель-Ахді, 24
Ноттінгем Форест вдома програв Мідтьюлланну, пропустивши вирішальний м'яч на 80-й хвилині від Чо Ки Сина.
Ноттінгем Форест - Мідтьюлланн 0:1
Гол: Чо Ки Син, 80
Ліон зумір вирвати нічию в гостях у Сельти. Хав'єр Руеда відкрив рахунок у першому таймі. На початку другої 45-хвилинки Борха Іглесіас залишив свою команду в меншості, а Ліон зумів скористатись чисельною більшістю, забивши наприкінці матчу. Гол на рахунку Ендріка.
Роман Яремчук вийшов у старті Ліона і відіграв весь матч, але результативними діями не відзначився.
Сельта — Ліон 1:1
Голи: Руеда, 24 — Ендрік, 87
Вилучення: Іглесіас, 55 (друга жовта картка)
Ференцварош зумів впевнено перемогти Брагу на своєму полі. Голи Каніховскі та Джозефа забезпечили угорцям перевагу перед матчем-відповіддю.
Ференцварош — Брага 2:0
Голи: Каніховскі, 32 - Джозеф, 70
Матчі-відповіді пройдуть наступного четверга.