Ліга Європи

Результати матчів 1/8 фіналу Ліги Європи.

Завершилось останні чотири матчі сьогоднішнього ігрового дня стадії 1/8 фіналу Ліги Європи-2025/2026. Звіт про перші поєдинки читайте на Football.ua.

Генк зумів мінімально перемогти Фрайбург з рахунком 1:0. Єдиний гол на рахунку марокканського захисника Ель-Ахді.

Генк — Фрайбург 1:0

Гол: Ель-Ахді, 24

Ноттінгем Форест вдома програв Мідтьюлланну, пропустивши вирішальний м'яч на 80-й хвилині від Чо Ки Сина.

Ноттінгем Форест - Мідтьюлланн 0:1

Гол: Чо Ки Син, 80

Ліон зумір вирвати нічию в гостях у Сельти. Хав'єр Руеда відкрив рахунок у першому таймі. На початку другої 45-хвилинки Борха Іглесіас залишив свою команду в меншості, а Ліон зумів скористатись чисельною більшістю, забивши наприкінці матчу. Гол на рахунку Ендріка.

Роман Яремчук вийшов у старті Ліона і відіграв весь матч, але результативними діями не відзначився.

Сельта — Ліон 1:1

Голи: Руеда, 24 — Ендрік, 87

Вилучення: Іглесіас, 55 (друга жовта картка)

Ференцварош зумів впевнено перемогти Брагу на своєму полі. Голи Каніховскі та Джозефа забезпечили угорцям перевагу перед матчем-відповіддю.

Ференцварош — Брага 2:0

Голи: Каніховскі, 32 - Джозеф, 70

Матчі-відповіді пройдуть наступного четверга.