Італійський ветеран може опинитися в Саудівській Аравії.
Ачербі, getty images
03 січня 2026, 14:26
Центральний захисник міланського Інтера Франческо Ачербі може перейти в саудівській Аль-Хіляль. Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, 37-річного італійця в команді особисто хоче бачити головний тренер «лідерів» Сімоне Індзагі.
Зазначається, що між клубами вже йдуть переговори щодо трансферу Ачербі.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у два з половиною мільйонів євро.
Цього сезону Ческо Ачербі відіграв за Інтер 12 матчів та віддав одну результативну передачу.