Італійський ветеран може опинитися в Саудівській Аравії.

Центральний захисник міланського Інтера Франческо Ачербі може перейти в саудівській Аль-Хіляль. Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, 37-річного італійця в команді особисто хоче бачити головний тренер «лідерів» Сімоне Індзагі.

Зазначається, що між клубами вже йдуть переговори щодо трансферу Ачербі.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у два з половиною мільйонів євро.

Цього сезону Ческо Ачербі відіграв за Інтер 12 матчів та віддав одну результативну передачу.