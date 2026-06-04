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Хавбек Вольфсбурга став першим датським гравцем, який зміг провести 150 матчів за національну команду.

Збірна Данії у товариському матчі не змогла обіграти ДР Конго. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

У цьому матчі взяв участь датський півзахисник Крістіан Еріксен.

Таким чином Еріксен став першим датським футболістом, який зміг провести 150 матчів у футболці національної команди.

На другому місці рейтингу знаходиться Сімон К'яєр (132), за яким йдуть Петер Шмейхель (129), Денніс Роммедаль (127) та Каспер Шмейхель (120).

Додамо, що свій наступний матч Данія проведе проти України – гра пройде 7 червня о 19:30.