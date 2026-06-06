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Команда Роберто Мартінеса перемогла з рахунком 2:1, а зустріч запам’яталася вилученнями Леау та Романа.

Збірна Португалії успішно провела черговий товариський матч у рамках підготовки до фінальної частини чемпіонату світу 2026 року, здолавши команду Чилі з рахунком 2:1.

Поєдинок відбувся на стадіоні Ештадіу Насьонал ду Жамор. Перший тайм завершився без забитих м’ячів, однак наприкінці половини команди залишилися вдесятьох. Після сутички біля бокової лінії червоні картки отримали вінгер португальців Рафаел Леау та захисник чилійців Іван Роман.

Рахунок було відкрито на 58-й хвилині, коли Гонсалу Гедеш скористався своїм моментом і вивів господарів уперед. За 17 хвилин Бруну Фернандеш подвоїв перевагу португальської збірної, фактично забезпечивши своїй команді перемогу.

Чилійці змогли відповісти лише в компенсований час. На 90+2-й хвилині Лукас Сепеда скоротив відставання до мінімуму, але врятувати матч його команді не вдалося.

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду вийшов у стартовому складі та провів на полі весь перший тайм, після чого був замінений. Результативними діями ветеран цього разу не відзначився.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу 2026 року Португалія виступатиме у групі K, де її суперниками стануть збірні ДР Конго, Узбекистану та Колумбії. Португальці пробилися на мундіаль, посівши перше місце у своїй відбірковій групі.

Натомість збірна Чилі не змогла кваліфікуватися до фінальної стадії турніру, завершивши південноамериканський відбір на останній, десятій позиції.

Португалія — Чилі 2:1

Голи: Гедеш, 58, Бруну, 74 — Сепеда, 90+2

Видалення: Леау, 45+2 — Роман, 45+2