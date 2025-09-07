Оренда на не надто вигідних для італійського клубу умовах.
Ісмаель Беннасер, Getty Images
07 вересня 2025, 08:40
Алжирський опорний півзахисник італійського Мілана Мілана
Ісмаель Беннасер цьогорічного літнього трансферного вікна активно шукав собі новий клуб, оскільки розумів, що в нього немає перспектив у боротьбі за місце в стартовому складі "россонері".
У підсумку 27-річного виконавця кількома днями раніше віддали до оренди у хорватський Динамо Загреб.
Трохи пізніше стали відомі деталі угоди поміж клубами.
Мілан має сплатити гравцю в повному обсязі заробітну плату за липень та серпень, тоді як під час оренди в Загребі на італійський клуб припаде лише половина від 4,2 млн євро на рік, які отримує футболіст.
Також у Загреба є можливість повноцінного трансферу за 9 млн євро.
Беннасер у минулому сезоні провів 20 матчів та зробив три гольові передачі у оренді у французькоому Марселі.