Італія

Оренда на не надто вигідних для італійського клубу умовах.

Алжирський опорний півзахисник італійського Мілана Мілана

Ісмаель Беннасер цьогорічного літнього трансферного вікна активно шукав собі новий клуб, оскільки розумів, що в нього немає перспектив у боротьбі за місце в стартовому складі "россонері".

У підсумку 27-річного виконавця кількома днями раніше віддали до оренди у хорватський Динамо Загреб.

Трохи пізніше стали відомі деталі угоди поміж клубами.

Мілан має сплатити гравцю в повному обсязі заробітну плату за липень та серпень, тоді як під час оренди в Загребі на італійський клуб припаде лише половина від 4,2 млн євро на рік, які отримує футболіст.

Також у Загреба є можливість повноцінного трансферу за 9 млн євро.

Беннасер у минулому сезоні провів 20 матчів та зробив три гольові передачі у оренді у французькоому Марселі.