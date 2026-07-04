Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату світу-2026, який відбувся 4 липня 2026 року.

Національні збірні Аргентини та Австралії зустрічались поміж собою в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 у Маямі.

Команда Ліонеля Скалоні відкрила рахунок посеред першого тайму зусиллями Ліонеля Мессі, після чого тримала контроль над грою, але початок другого тайму її шокував.

Чинні чемпіони світу після цього почували себе невпевнено, тому перевели гру в овертайм, де також відзначились першими, але суперники не забарились із розкішною відповіддю.

Однак долю матчу все одно вирішила подача стандарту від Мессі наприкінці додаткового часу.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Аргентина — Австралія:

Аргентина — Кабо-Верде 3:2

Голи: Мессі, 29, Ліс. Мартінес, 92, Боржеш, 111 (авт.) — Д. Дуарте, 59, С. Л. Кабрал, 103

Аргентина: Е. Мартінес — Моліна (Монтьєль, 105+1), Ромеро, Ліс. Мартінес, Медіна (Тальяфіко, 86) — Де Пауль (Паредес, 84), Мак Аллістер, Е. Фернандес, Альмада (Н. Гонсалес, 64) — Мессі, Лаут. Мартінес (Альварес, 63).

Возінья — Морейра, Лопеш, Боржеш, С. Л. Кабрал — К. Піна (Беншимол, 100) — Мендеш (В. Семеду, 80), Д. Дуарте (Я. Семеду, 100), Л. Дуарте (Монтейру, 67), Ж. Кабрал (Варела, 80) — Да Кошта (Лівраменто, 67).Попередження: Монтьєль — К. Піна