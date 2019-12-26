Англия

ВВС провела опрос среди своих читателей и зрителей с целью определить лауреатов уходящего десятилетия.

Британский медиа-гигант предложил своим читателям определить самого яркого игрока АПЛ в период с 2010 по 2019 годы и назвать главные события уходящего десятилетия.

В первой номинации с большим преимуществом победил нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро (26% голосов), а вот его ближайших преследователей разделил лишь 1 процент. Вторым стал полузащитник Манчестер Сити и Ливерпуля Джеймс Милнер (12%), третьим — нападающий Лестера Джейми Варди (11%), четвертым — форвард Манчестер Юнайтед и Эвертона Уэйн Руни (10%).

Что касается самых запоминающихся событий в Премьер-лиге, то первое место в опросе занял чемпионский титул Лестера в 2016 году, за который проголосовало 38% респондентов. Ко второму событию также оказался причастен Агуэро, который забил победный мяч в ворота Куинз Парк Рейнджерс на четвертой компенсированной минуте последнего тура и принес чемпионский титул Манчестер Сити в 2012 году (29%).

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