Ліга чемпіонів

Тренер Ліверпуля попередив команду про небезпечну атаку турецького клубу перед матчем Ліги чемпіонів.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився очікуваннями від першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Галатасарая. Наставник англійського клубу наголосив, що його команда повинна діяти максимально організовано, адже суперник має сильну атаку та небезпечні швидкі переходи.

"Нам потрібно буде добре організуватися. Галатасарай має багато зброї, і перехід є однією з них. Віктор Осімген — чудовий нападник, який може забивати різними способами, але у них є багато інших загрозливих гравців і швидких футболістів — Бариш Йилмаз двічі обійшов нас у першому таймі".

Також Слот підкреслив, що навіть детальне вивчення суперника не гарантує повного контролю над його сильними сторонами.

"Ми маємо бути обережними, і ми будемо, але знання про сильні сторони суперника не завжди означає, що ти можеш їх нейтралізувати", — підсумував тренер.

Матч між Ліверпулем і Галатасараєм відбудеться 10 березня. Початок зустрічі запланований на 19:45 за київським часом. Онлайн-трансляція — на Football.ua.