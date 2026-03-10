Італія

Football.ua представляє прев'ю матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 10 березня та розпочнеться о 22:00.

Пара команд, шляхи яких ще ніколи не перетинались на міжнародній арені. Однак цей час настав — бергамаська Аталанта з боями проривалась до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, тож зупинятись не має намірів навіть перед таким титаном світового футболу, як мюнхенська Баварія.

АТАЛАНТА — БАВАРІЯ

ВІВТОРОК, 10 БЕРЕЗНЯ, 22:00 ▪️ АТЛЕТІ АДЗУРРІ Д’ІТАЛІЯ, БЕРГАМО ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕСПЕН ЕСКОС (ОСЛО, НОРВЕГІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

І саме проти німецького колективу команда Раффаеле Палладіно грала в попередньому раунді плей-оф. Феноменальний камбек на власному полі проти дортмундської Боруссії, на тлі поразки на виїзді з рахунком 0:2, дав можливість "Богині" й надалі боротись за головний клубний трофей Старого Світу. Навіть без овертаймів тоді вдалось обійтись у Бергамо (4:1). Але "німецька" історія італійців на цьому себе не вичерпала.

Бо вже наступним суперником Аталанти стане мюнхенська Баварія. Той самий колектив Венсана Компані, який, як очікується, має дуже високі шанси виграти цьогорічний розіграш турніру. Принаймні на це вказує той атакувальний та результативний футбол, який "Червона машина" демонструє за ходом кампанії. Друге місце в основному раунді Лізі чемпіонів — лише лондонський Арсенал зумів обіграти Баварію на Емірейтс, але в підсумку німці зробили важливі кроки, щоб уникнути подібної зустрічі аж до ймовірного фіналу.

На внутрішній арені у Баварії все спокійно. Перемога в нещодавньому Der Klassiker над Дортмундом (2:1) відкрила шлях команді Компані до чергового чемпіонського титулу. Але це не цікаво. Натомість цікавим є те, що в мюнхенців на рахунку божевільна кількість забитих м’ячів у чемпіонаті вже зараз — 92 за 25 матчів. Цей середній показник результативності просто не вкладається в голові, і ще трохи, і рекорд самої Баварії в Бундесліги має бути оновлено. Так вона ще й на Кубок у цьому сезоні претендує! Може бути "золотий" хет-трик.

Аталанта в цьому плані, вочевидь, має більш скромні амбіції, адже в чемпіонаті вона явно не квапиться повторювати бодай успіхи попереднього сезону на чолі з Джан П’єро Гасперіні, який тепер скоріше Рому виведе до Ліги чемпіонів будь-яким шляхом, аніж "оробічі" зможуть посунути його "вовків" із відповідних місць у таблиці. Тим паче, якщо втрачати очки в матчах проти умовних Сассуоло (1:2) та Удінезе (2:2), чим і займалась Аталанта останніми тижнями поміж єврокубковими матчами. Ще й дуель у Кубку Італії проти римського Лаціо залишили відкритою (2:2), а це ще один шлях до хоча б Ліги Європи.

За версією букмекерів, на перемогу Аталанти можна поставити з коефіцієнтом 4.70, тоді як потенційний успіх Баварії оцінюється показником 1.65. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.75.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

АТАЛАНТА : Карнезеккі — Коссуну, Гін, Колашинац — Дзаппакоста, Пашалич, де Рон, Бернасконі — Самарджич, Залевські — Скамакка

Не зіграють: Де Кетеларе (меніск), Скальвіні (дискваліфікація)

Під питанням: Едерсон (форма), Распадорі (м’яз)

БАВАРІЯ : Урбіг — Лаймер, Упамекано, Та, Бішоф — Павлович, Кімміх — Олісе, Мусіала, Діас — Кейн

Не зіграють: Девіс (м’яз), Іто (м’яз), Кланац (стегно), Ноєр (м’яз)

Під питанням: Кейн (м’яз)

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА