Ліга чемпіонів

Football.ua представляє прев'ю матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 10 березня та розпочнеться о 19:45.

Традиційний раунд плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА починається з протистояння команд, уболівальники яких точно знають, як влаштувати футбольне пекло для суперників на рідних стадіонах. Турецький Галатасарай та англійський Ліверпуль. Як не дивно, тут і місце для реваншу може знайтись.

ГАЛАТАСАРАЙ — ЛІВЕРПУЛЬ

ВІВТОРОК, 10 БЕРЕЗНЯ, 19:45 ▪️ АЛІ САМІ ЄН, СТАМБУЛ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХЕСУС ХІЛЬ МАНСАНО (ДОН-БЕНІТО, ІСПАНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Фанати "червоних" з одного боку, можливо, і зраділи, що потрапили саме на левів за підсумком їхнього проходу з попереднього раунду плей-оф повз туринський Ювентус, бо в "Старої Синьйори" в контексті футбольного імені все ж таки є певна перевага на турецьким колективом. А з іншого — уболівальникам англійського клубу варто тільки пригадати, як завершувались останні зустрічі з Галатасараєм, і одразу цей душевний спокій відійде на другий план.

Особливо в контексті гостьових поєдинків. Дуже обмеженим є коло команд, яких "червоні" жодного разу не обігравали в XXI столітті на чужому полі. "Леви" до нього належать, хоча із Стамбулом, але трохи з іншим стадіоном, пов’язаний чи не найбільш яскравий спогад сучасності для Ліверпуля. П’ять ігор у всіх форматах, три з яких були в Лізі чемпіонів, чотири поразки, одна нічия. І завжди емоційний та яскравий футбол. Здається, у цій парі тільки емоціями й користатимуться команди.

Хоча Галатасарай у цьому сезоні вже продемонстрував на міжнародній арені, що нехай і до перемоги в головному клубному турнірі ще дуже далеко цьому клубу, але досвіду та бажання ставити палки в колеса суперникам там вистачає. Ювентус, як мінімум, збрехати не дасть. Та й на внутрішній арені "леви" впевнено йдуть до чергового чемпіонства, що також підтверджує перемога над Бешикташем у дербі на полі суперників минулими вихідними (1:0).

Тим часом щодо виступів Ліверпуля у цій кампанії складаються дуже суперечливі враження. Фанати хочуть, щоб Арне Слот, який у дебютному сезоні приніс їм титул чемпіонів Англії та перемогу на основному етапі Ліги чемпіонів, яка зрештою ні в що не перетворилась через утручання Парі Сен-Жермен, пішов прямо тут і зараз. Інколи — навіть вимагають цього. Але нідерландець нікуди наче й не збирається наразі.

Тим часом будь-яка невдача накшталт поразки від Вулвергемптона в чемпіонаті (1:2), а відповідно похибка в боротьбі за Лігу чемпіонів на наступний сезон, сприймається вже як буденність. А це вже свідчить про нездорову атмосферу довкола колективу. Тримає Слота на плаву нині, хіба що, та сама Ліга чемпіонів, де фінішувати на основному етапі одразу позаду Арсеналу та Баварії можна вважати цілком непоганим здобутком. Але одна з двох поразок у шести матчах Ліверпуля в тій частині змагань відбулась саме на Алі Самі Єн. І оскільки турецьким фанам на Енфілд дорога закрита через покарання клубу за їхню ж поведінку в попередніх матчах, то пекло для Ліверпуля створюватимуть саме в Стамбулі.

За версією букмекерів, на перемогу Галатасараю можна поставити з коефіцієнтом 4.20, тоді як потенційний успіх Ліверпуля оцінюється показником 1.81. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.00.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ГАЛАТАСАРАЙ : Чакир — Бої, Санчес, Бардагджі, Якобс — Торрейра, Леміна — Їлмаз, Сара, Ланг — Осімген

Не зіграють: -

Під питанням: -

ЛІВЕРПУЛЬ : Аліссон — Фрімпонг, Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Гакпо — Екітіке

Не зіграють: Бредлі (коліно), Ендо (гомілка), Ісак (литка)

Під питанням: -

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА