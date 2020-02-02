Англия

Менеджер рассказал о важности титулов.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказал свое мнение о том, что его команду будут оценивать не по стилю игры, а по победам в турнирах.

"Разумеется, нас будут судить не только по тому, как мы играем, но и по тем турнирам, которые мы выигрываем. Это правда".

"Прошлый год был для нас необычным, но люди сказали: "Вы не выиграли Лигу чемпионов". Именно по таким факторам меня будут оценивать, когда я закончу работать в Сити. Я знаю это.

"Но мне нравится работать с моими футболистами, и они все еще побеждают во многих матчах. Победа определенным стилем — это то, что помогает вам выиграть титулы, и мы верим, что сможем играть таким образом", — цитирует Гвардиолу Goal.

Ранее испанский специалист оценил выступления Ливерпуля в текущем сезоне английской Премьер-лиги.