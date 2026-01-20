Англія

Сині близькі до підписання Джеремі Сармієнто.

Бірмінгем Сіті вийшов у лідери в боротьбі за підписання вінгера Брайтона Джеремі Сарм'єнто За повідомленнями talkSPORT, сині близькі до трансферу 23-річного гравця збірної Еквадору.

Наразі футболіст виступає на правах оренди в італійському Кремонезе, проте очікується, що його перехід до Англії відбудеться вже найближчим часом. Окрім Рексема, який хотів бачити Сарм'єнто у своєму складі для підсилення атаки, інтерес до гравця також виявляв Мідлсбро. Проте саме Бірмінгем наразі вважається фаворитом завдяки фінансовим можливостям та амбітному проєкту.

Джеремі має значний досвід виступів у Чемпіоншипі. Він успішно грав на правах оренди за Вест Бромвіч Альбіон та Іпсвіч Таун, допомігши останнім здобути пряму путівку до Прем'єр-ліги у 2024 році. Поточний сезон він проводить в італійській Серії А у складі Кремонезе.

Підписання гравця рівня Прем'єр-ліги та учасника Чемпіонату світу на постійній основі, а не в оренду, свідчить про довгострокову стратегію Бірмінгема. Це демонструє намір клубу повернутися до еліти англійського футболу.

Наразі, після 27 турів підопічні Кріса Девіса посідають 14 сходинку, маючи у своєму активі 35 очок. Відстань від позиції, яка дозволила боротися за потрапляння в АПЛ складає 8 очок. Нагадаємо, нещодавно сині взяли в оренду півзахисника Жирони.