Англія

Федеріко Дімарко, утім, не планує залишати міланський клуб і схиляється до продовження контракту з "нерадзуррі".

Лондонський Арсенал розглядає можливість підписання лівого захисника міланського Інтера Федеріко Дімарко. Про це повідомляє італійське видання Tuttosport.

Втім, реалізація цього трансферу виглядає малоймовірною. 28-річний футболіст є вихованцем Інтера та відданим уболівальником клубу, тому наразі не розглядає варіантів зі зміною команди. Очікується, що Дімарко відхилить будь-які пропозиції з Лондона та надасть перевагу продовженню контракту з "нерадзуррі".

У поточному сезоні Дімарко провів 26 матчів у всіх турнірах, відзначившись 4 голами та 7 результативними передачами.

Нагадаємо, сьогодні о 22:00 відбудеться матч Ліги Чемпіонів Інтер — Арсенал.