Іспанія

Гравець дав свою згоду ще в грудні, наразі клуби узгоджують фінальні умови.

Каталонська Барселона знову активізувала зусилля щодо підписання одного з найперспективніших талантів африканського футболу. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, блаугранас перебувають на просунутій стадії переговорів з єгипетським Аль-Ахлі щодо трансферу 18-річного нападника Хамзи.

Повідомляється, що контакти між клубами, які певний час були на паузі, знову відновилися з новою силою. Ключовим фактором у цій історії є бажання самого футболіста: Хамза відповів ствердно на пропозицію Барселони ще у грудні, чітко давши зрозуміти, що бачить своє майбутнє саме в Каталонії.

На даний момент сторони обговорюють структуру виплат та фінальну суму трансферу. Переговори триватимуть протягом цього тижня, і в таборі синьо-гранатових сподіваються закрити угоду найближчим часом.

Хамза — класичний центральний нападник з відмінними фізичними даними. Його характеризують як сучасного форварда, який не лише замикає передачі у штрафному майданчику, але й бере участь у побудові атак. Місцева преса та експерти вже встигли нагородити його гучним порівнянням, називаючи єгипетським Голандом за схожу манеру гри, потужність та гольове чуття.

Він є вихованцем каїрського Аль-Ахлі — найтитулованішого клубу Африки. Попри юний вік, він уже встановив історичне досягнення, ставши наймолодшим гравцем, який виступав за клуб у XXI столітті. Справжній фурор Хамза здійснив на рівні юнацьких збірних.

Він був ключовою фігурою збірної Єгипту U-17, де продемонстрував високу результативність, зокрема на юнацькому Кубку африканських націй та Чемпіонаті світу U-17.