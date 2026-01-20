Франція

Французький гранд платить 4,5 млн євро за нідерландського півзахисника. Гравець вирушає на медогляд уже завтра.

Олімпік Марсель продовжує активну роботу на трансферному ринку, успішно завершивши переговори з роттердамським Феєнордом щодо переходу Квінтена Тімбера.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, клуби досягли повної згоди. Сума трансферу складе 4,5 мільйона євро гарантованих виплат, а також передбачені додаткові бонуси за успішні виступи гравця.

Тімбер вирушає до Франції вже завтра, 21 січня. Після прибуття на гравця чекають медичні тести, після успішного проходження яких буде офіційно підписано контракт.

Квінтен перейшов до Фєєнорда з Утрехта влітку 2022 року. У складі народного клубу провів 125 ігор забив 21 голів та віддав 17 асистів. Також захисник доміг роттердамській команді стати чемпіоном у сезоні 22-23, а у сезоні 23-24 виграти кубок та суперкубок Нідерландів.