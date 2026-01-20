Ліга чемпіонів

Ліга чемпіонів повернулась.

Брюгге не залишив жодних шансів Кайрату (4:1)

Станковіч на 32-й хвилині розпочав побиття. Півзахисник скористався невдалою грою на виході воротаря суперника та в один дотик потужним ударом відправив мʼяч у сітку. Згодом Ванакен подвоїв перевагу гостей. У другому таймі Вермант замкнув передачу у порожні ворота, довівши справу до розгрому.

На 84-й хвилині Мехеле ударом головою зробив рахунок непристойним. На останній хвилині доданого часу господарі забили гол престижу. Диво-постріл вдався Садибекову — мʼяч від стійки опинився у воротах.

У підсумку Брюгге впевнено перемагає та піднімається на 23-тю сходинку, маючи у своєму активі 7 очок. Кайрат продовжує бовтатись на дні таблиці з одним заліковим балом.

Кайрат - Брюгге 1:4

Голи: Садибеков, 90+2 - Станкович, 32, Ванакен, 38, Верман, 74, Мехеле, 84

Кайрат: Анарбеков — Тапалов (Станоєв, 79), Мартинович, Сорокін, Мата — Глазер (Садибеков, 76), Касабулат — Мринський, Жоржинью (Рікардіньйо, 75), Громико — Едмілсон

Брюгге: Якерс — Саббе (Сіке, 85), Ордоньєс, Мехеле — Форбс (Кемпбелл, 78), Станкович, Ветлесен (Сандра, 64), Сейс (Меєр, 79) — Ванакен, Діахон — Верман (Трезольді, 78)

Попередження: Сорокін, Садибеков