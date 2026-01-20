Англія

Клуби вивчають можливість зустрічних трансферів під час зимового вікна.

Астон Вілла виявляє інтерес до ключового нападника Крістал Пелес Жана-Філіппа Матета. Про це повідомляє The Athletic.

У лондонському клубі, своєю чергою, не відкидають варіант переходу в зворотному напрямку — з можливим залученням форварда Вілли Еванна Гессана, яким Крістал Пелес цікавився ще минулого літа.

Інтерес бірмінгемців до Матета пов’язаний із бажанням Унаї Емері підсилити атакувальну лінію. Француз входить до списку кандидатів разом із Теммі Абрагамом, однак переговори Астон Вілли з Бешикташем щодо англійця поки не дали прориву.

Як зазначає джерело, минулого тижня Ювентус також звертався щодо Матета, але туринців злякала сума в 40 мільйонів євро, яку, як стверджується, хочуть отримати "орли". Італійський клуб вважав ціну завищеною з огляду на вік гравця (28 років) та термін контракту, що спливає у 2027 році.

У поточному сезоні 28-річний Матета провів усі 22 матчі Крістал Пелес у Прем’єр-лізі, забивши вісім голів, а також відзначився двома м’ячами в кубкових турнірах. 24-річний Гессан же поки не зумів проявити себе в чемпіонаті Англії: у 13 матчах за Астон Віллу він не забивав, хоча двічі відзначився в Лізі Європи.