Англія

Головний тренер Челсі заперечив можливість відходу аргентинської зірки.

Навколо майбутнього півзахисника Челсі Енцо Фернандеса розгорілися нові спекуляції. За повідомленнями ЗМІ, до чемпіона світу виявляють серйозний інтерес Парі Сен-Жермен, який готовий скористатися невизначеністю гравця після зміни тренера на Стемфорд Брідж.

Проте новий наставник синіх Ліам Росеньор категорично відкинув ці чутки, давши зрозуміти, що розраховує на аргентинця як на ключову фігуру у своїй побудові гри. Під час прес-конференції Росеньйора запитали про можливий продаж Фернандеса, на що він відповів чітко та безапеляційно:

"Це для мене нічого не означає. Коли ти гравець світового класу, завжди будуть існувати спекуляції, які ти не можеш контролювати. Енцо був просто видатним за той час, що я з ним працюю. Він — гравець Челсі. Я сподіваюся, що у нас будуть успішні робочі стосунки як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", — заявив наставник.

Тренер також окремо відзначив професіоналізм Енцо, згадавши його гру проти Брентфорда: "Він хворів у суботу, але те, як він покривав простір на полі, мене здивувало. Це показує рівень його віддачі", — наголосив фахівець.

Контракт Енцо з Челсі розрахований до 2032 року, а в поточному сезоні АПЛ він відзначився шістьма голами та однією результативною передачею у 20 матчах.